Действительно ли Путин способен при жизни рассматривать передачу власти для 24 Канала объяснила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.

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Насколько реален сценарий замены Путина

Курносова мало верит в то, что Путин может всерьез рассматривать возможность его замены на посту вождя России. К тому же страх смерти у него очень высокий, о чем свидетельствует меры безопасности во время пандемии коронавируса, его длинные столы во время совещаний и тому подобное.

В то же время Путин действительно продвигает по так называемой карьерной лестнице детей своих друзей и собственных родственников, однако назвать это заменой нельзя. К тому же как настоящий параноик он держит расстояние даже с собственными детьми, ведь боится заговоров.

Диктатор давно живет сам, и нет достоверных данных о том, общается ли он с дочерьми.

Он действительно может продвигать детей своего близкого круга, но будет держать их на расстоянии и ни в коем случае не будет делиться своей властью, убеждена Курносова.

Что известно о дочерях Путина