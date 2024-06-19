Действительно ли Путин способен при жизни рассматривать передачу власти для 24 Канала объяснила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.
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Насколько реален сценарий замены Путина
Курносова мало верит в то, что Путин может всерьез рассматривать возможность его замены на посту вождя России. К тому же страх смерти у него очень высокий, о чем свидетельствует меры безопасности во время пандемии коронавируса, его длинные столы во время совещаний и тому подобное.
В то же время Путин действительно продвигает по так называемой карьерной лестнице детей своих друзей и собственных родственников, однако назвать это заменой нельзя. К тому же как настоящий параноик он держит расстояние даже с собственными детьми, ведь боится заговоров.
Диктатор давно живет сам, и нет достоверных данных о том, общается ли он с дочерьми.
Он действительно может продвигать детей своего близкого круга, но будет держать их на расстоянии и ни в коем случае не будет делиться своей властью, убеждена Курносова.
Что известно о дочерях Путина
- Буквально недавно Путин, который долго скрывал своих дочерей – Марию Воронцову и Екатерину Тихонову, показал их на международном экономическом форуме Петербурге, состоявшемся 8 июня.
- Известно, что Мария Воронцова работает врачом-эндокринологом, а Екатерина Тихонова – генеральный директор "Иннопрактики".
- Интересно, недавно Путин назначил заместителем министра обороны свою "тайную двоюродную племянницу" Анну Цивильову. Она является дочерью двоюродного брата диктатора Евгения Путина. Об этом написали российские СМИ.