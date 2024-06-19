Чи справді Путін здатний за життя розглядати передачу влади для 24 Каналу пояснила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова.
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Наскільки реальний сценарій заміни Путіна
Курносова мало вірить в те, що Путін може всерйоз розглядати можливість його заміни на пості вождя Росії. До того ж страх смерті в нього дуже високий, про що свідчить заходи безпеки під час пандемії коронавірусу, його довжелезні столи під час нарад тощо.
Водночас Путін справді просуває по так званих кар'єрних сходах дітей своїх друзів і власних родичів, однак назвати це заміною не можна. До того ж як справжній параноїк він тримає відстань навіть з власними дітьми, адже боїться змов.
Диктатор давно живе сам, і немає вірогідних даних про те, чи спілкується він з дочками.
Він справді може просувати дітей свого близького кола, але триматиме їх на відстані і в жодному разі не ділитиметься своєю владою, переконана Курносова.
Що відомо про доньок Путіна
- Буквально нещодавно Путін, який довго приховував своїх доньок – Марію Воронцову та Єкатерину Тихонову, показав їх на міжнародному економічному форумі Петербурзі, що відбувся 8 червня.
- Відомо, що Марія Воронцова працює лікарем-ендокринологом, а Єкатерина Тихонова – генеральна директорка "Іннопрактики".
- Цікаво, нещодавно Путін назначив заступницею міністра оборони свою "таємну двоюрідну племінницю" Анну Цивільову. Вона є дочкою двоюрідного брата диктатора Євгенія Путіна. Про це написали російські ЗМІ.