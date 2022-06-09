Ищут виновных в провалах: Кремль готовит кровавую "отставку" Пушилина

Увольнение предводителем ОРДО Денисом Пушилиным так называемого "правительства" квазиреспублики – следствие того, что в Путинском руководстве начали искать виновных в тотальном провале проекта под названием "ДНР". Естественно, сам Пушилин никаких подобных изменений не хотел.

По данным источников 24 канала в разведке, еще до начала войны глава террористической группировки вполне понимал, что в случае провала он может поплатиться за игру Путина по меньшей мере теплым местом "главы" недореспублики. За почти 4 года своей "работы" Пушилин вместе с российскими кураторами смог перехватить все потоки финансов, которые выделялись Россией на развитие молодой "республики".

Смотрите также Чтобы сдержать бунт людей: Россия цинично обстреливает оккупированные территории

Коллаборант с согласия своего непосредственного руководства фактически стал владельцем оккупированного Донбасса. Весь бизнес мог работать исключительно по соглашению с Пушилиным. Большинство предприятий главарь ОРДО практически захватил для себя.

Главаря боевиков ждет судьба Плотницкого

Конечно, кража выделенных на квазиреспублику миллиардов приносила немалые доходы и представителям Кремля. Поэтому на все коррупционные действия Пушилина никто не обращал внимания.

Так было вплоть до того момента, пока Россия не начала полномасштабную войну и не потерпела невероятные неудачи. "Вторая армия мира" более чем за 100 дней смогла захватить только один областной центр Украины, а вот всерьез продвинуться на Донбассе россиянам удалось исключительно путем тотального уничтожения всех населенных пунктов.

Россия начала терять контроль над квазиреспубликами, а Пушилин объяснить приближенным к Путину лицам все провалы никак не мог. Да и слушать его уже никто не собирался бы, ведь Москве нужен человек, которого можно обвинить вообще во всем.

Впрочем, на Пушилина и так есть, что "вешать". С момента прихода его к "власти" на Донбассе не произошло вообще никаких положительных движений ни в экономическом, ни в социальном направлениях.

Никакого восстановления в квазиреспублике не было, хотя деньги из Москвы на это присылали. Предприятия закрывались, а те, что поддерживали намеки на существование, были глубоко дотационными.

Захваченный Россией Донбасс стал витриной "русского мира" – с депрессивностью и отсутствием будущего. Изменить это не могла даже включенная на полную пропаганда.

С недавних пор, когда захватническая армия понесла огромные потери, российское руководство с удивлением для себя узнало, что опираться на "армии" так называемых "ДНР" и "ЛНР" в военном смысле страна-агрессор не может. У боевиков ОРДЛО нет желания воевать и гибнуть за идеи Путина. Мобилизованные крайне неподготовлены и способны только на то, чтобы бежать при первой возможности. Однако по "документам" при этом Пушилин обладал очень боеспособной армией. И именно она, как ни странно, должна была стать авангардом российского наступления.

Россияне терпят огромные потери, на Донетчине почти не осталось мужчин, а жены мобилизованных кое-где выходят из-под контроля. Кроме того, уже каждый житель Донецка понял, что именно Россия обстреливает его город, а изменить эту ситуацию никто не сможет.

Поэтому в Кремле и решили "спустить всех собак" на Пушилина. Принципиальная позиция по отстранению главаря боевиков от "власти" уже принята, поэтому спасения для него нет.

Донецк ждет волна кровавых разборок и задержаний

По данным разведки, отставка "правительства" в банановой республике обусловлена давлением на Пушилина со стороны российских кураторов. Место "премьера" будет занимать российский чиновник Виталий Хоценко, которого, конечно, отправили в командировку из Москвы. И нет никакого сомнения в том, что новое "правительство" вскоре предоставит Кремлю доказательства преступности "власти" Пушилина.

После этого главаря квазиреспублики заставят либо покинуть "должность", либо устроят что-то типа мятежа, как это происходило с Плотницким в 2017-м. Конечно, поэтому на оккупированной части Донбасса начнутся кровавые разборки за влияние и потоки средств. Нет никакого сомнения в том, что все "кошельки" Пушилина будут ликвидированы. Номинальные собственники всех предприятий и бизнесов, на самом деле принадлежащих Пушилину, перейдут под контроль нужных Кремлю людей. Все доверенные лица главаря боевиков таинственно исчезнут. Как печально известный "Ташкент", приближенный к Захарченко.



Надо понимать, что самому Пушилину могут оставить жизнь – для показательного суда или использования его личности каким-либо способом. А вот жизнь приближенных к нему людей не интересна вообще никому, кроме самого "лидера" "республики". Их могут казнить где-нибудь под Снежным или просто выбросить в поле в серой зоне,

– рассказали в разведке.

Тотальный отжим у Пушилина всего бизнеса и перехват контроля над "ДНР" наверняка приведет к кровавым разборкам, но будет проходить это при поддержке всех местных "СМИ". Ведь россияне планируют показать местному населению, что во всех бедах виноват именно Пушилин, а также то, что "с новым руководством будет расцветать республика".