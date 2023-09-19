Незаконные односторонние запреты и иск против ВТО: в Еврокомиссии призвали Украину не судиться

В Брюсселе целый день продолжаются горячие "зерновые баталии". В Европейском совете состоялось заседание министров по сельскому хозяйству, которое затянулось до позднего вечера из-за острых споров. Встреча состоялась сразу после решения Еврокомиссии отменить какие-либо ограничения для украинской продукции.

Мнения министров разделились. Три страны до сих пор выступают против решения ЕК и продолжают ограничения в одностороннем порядке, в то время как другие государства ЕС солидарны с Украиной. Подробности горячего дня передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Украина заслуживает солидарности

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Испании, председательствующей в Совете ЕС, Луис Планас призвал коллег не забывать о поддержке и солидарности с украинским народом. По его словам, экспорт зерна – это способ заработать деньги для государственного бюджета Украины. Он подчеркнул, что украинское зерно может способствовать продовольственной безопасности в мире, а также осудил войну России против Украины.

Срыв Черноморского соглашения о зерне является причиной всех проблем, которые у нас есть сейчас, и тот факт, что военные нападения на Одессу и другие порты создают много препятствий для экспорта украинского зерна,

– сказал Луис Планас.

Поддерживать экспорт украинской продукции призвала и аграрное министерство Финляндии Сари Эссая. Она отметила, что экспорт этих продуктов важен для всего мира.

"А также то, что эти доходы очень важны для Украины, которая находится под агрессивным нападением со стороны России", – сказала Эссая.

Федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир приветствовал решение Еврокомиссии об отмене ограничений на импорт украинской продукции. По его словам, статистика показывает, что украинское зерно может быть поглощено европейскими рынками, особенно повышенный спрос на корма для животных есть в Испании.

"Мы как Европейский Союз должны сегодня еще раз четко сказать о важности полос солидарности, определить их приоритетность и дать понять, что ни Украину, ни Европейский Союз нельзя шантажировать", – сказал Оздемир.

Односторонние запреты являются незаконными

После решения Комиссии недовольные государства-члены ЕС, Польша, Словакия и Венгрия уже анонсировали собственные односторонние ограничения против украинского зерна. Отметим, подобные действия нарушают законодательство ЕС. Кроме того, Украина уже анонсировала иск против этих стран во Всемирную торговую организацию за незаконные ограничения.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Испании Луис Планас заявил, что сегодня во время заседания Еврокомиссия представит министрам свое решение об отмене запрета импорта украинской продукции и представит свои дальнейшие шаги. Планас назвал односторонние запреты со стороны трех государств-членов ЕС "серьезным вопросом".

"Я не осуждаю какую-либо страну-члена, но любая страна, принимающая односторонние меры, ограничивающие доступ к единому рынку, кажется мне чем-то выходящим за рамки дозволенного, но об этом должна судить Комиссия", – сказал он.

Аграрная министр Финляндии Сари Эссая тоже подчеркивает необходимость верховенства права.

"В этой ситуации мы должны уважать международные обязательства, и мы должны уважать внутренние правила внутри ЕС", – сказала она.

Пока Украина не откажется от своих слов, – в Польше жестко отреагировали на украинское заявление в ВТО

Министр по сельскому хозяйству Польши Роберт Телус заявил, что оснований для подачи заявления в ВТО у украинской стороны нет. Кроме того, польский министр выразил свое недовольство решением Еврокомиссии не продолжать запрет импорта.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала с заседания Европейского совета по вопросам сельского хозяйства в Брюсселе.

Роберт Телус подчеркнул, что первым должен подавать иски в ВТО Евросоюз, однако для этого нет оснований. Министр заявил, что не будет комментировать слова торгового представителя Украины Тараса Качки из-за его позиции.

"Если это говорит господин Качка, который очень сильно атакует Польшу на всех форумах, не раз в своих интервью сравнивает Польшу с Россией, то, пожалуйста, извините, но я не буду просто комментировать эти слова, которые прозвучали из уст такого человека", – сказал Телус.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши сообщил об "альянсе пяти стран", которые остались недовольны решением Еврокомиссии об отмене ограничений.

"Евросоюз перевел свои задачи на Украину, поскольку именно ЕС должен контролировать рынок. Это не самое лучшее решение, и мы им недовольны", – сказал Телус.

Польская сторона призывает Киев отправлять свои товары в развивающиеся страны, чтобы не провоцировать голод.

Польский министр подчеркнул, что три из пяти приграничных стран уже ввели ограничения в одностороннем порядке. По его словам, над введениями размышляет Румыния, а Болгария заявила о протестах фермеров.

Также Телус прокомментировал выход Польши из общей координационной платформы из Украины. Он отметил, что если Украина подаст иск в ВТО, любое заявление во время заседания платформы может быть использовано против Польши.

"До тех пор пока Украина не откажется от своих слов, хотя у них нет никаких оснований, нам опасно участвовать в этой площадке", – сказал министр.

Комиссия должна создать переходный период: в Словакии тоже не поддерживают решение ЕК

Министр сельского хозяйства Словакии Йозер Биреш заявил, что страна будет принимать односторонние ограничения в ответ на то, что Комиссия не предложила никаких мер. Однако количество запрещенных товаров, как это делала Венгрия, не будет увеличиваться.

Биреш подчеркнул, что решение ЕК должно быть отсрочено и пограничным странам следовало бы предоставить переходный период, чтобы проконтролировать, как будет работать система лицензирования экспорта.

"Мы собираемся применять эти односторонние меры, пока система гарантий с украинской стороны не будет оценена и не находится под контролем", – пояснил аграрный министр Словакии.

Йозер Биреш заявил, что был удивлен скоростью подачи иска в ВТО украинской стороной.

"Я признаю, что был удивлен иском и особенно быстрыми действиями, но мы не собираемся менять нашу позицию на данный момент, если не будет гарантий и мы не сможем сообщить об этом мировой общественности", – сказал он.

Иск Украины к ВТО: Войцеховский призывает не судиться

Исполняющий обязанности аграрного министра Испании, которая сейчас председательствует в Европейском совете, Луис Планас заявил, что именно Еврокомиссия должна реагировать на односторонние меры государств-членов по запрещению импорта украинского зерна.

Впрочем, Луис Планас отметил, что большинство государств-членов выступают против применения односторонних запретов тремя государствами – членами. Такую позицию занимает и самая председательствующая страна в Совете – Испания.

"Наша основная цель, очевидно, состоит в солидарности с Украиной с экспортом зерна, который для Украины является фундаментальной статьей дохода, а также продовольственной безопасности. Мы должны найти решение, где нам удастся сохранить эту поддержку и экспортировать зерно, а также избежать разрыва единства внутри Европейского Союза", – сказал Планас.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что ЕК будет следить за системой лицензий на экспорт, предложенной Украиной. Это будет сделано для того, чтобы пограничные страны снова не пострадали от избытка украинского зерна, а также чтобы подобная ситуация не навредила интересам фермеров по обе стороны границы. И странам, граничащим с Украиной, и самой Украине.

Еврокомиссар Януш Войцеховский заявил, что позиция Еврокомиссии должна быть сформирована соответствующими службами. Впрочем, лично он удивлен, что Украина подаёт иск в ВТО после помощи приграничных государств-членов ЕС.

"Как бывший судья, я хотел бы поделиться с вами мнением о том, что, в принципе, соглашение лучше, чем судебный процесс, поэтому лучше договориться, чем судиться. Тем более что будет легко доказать, что Украине не причинен вред в ее экспортном потенциале. Сейчас наоборот постоянно прилагаются усилия по увеличению украинского экспорта, насколько это возможно", – сказал Войцеховский.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству заявил, что все еще надеется на диалог между Украиной и приграничными государствами – членами ЕС. Однако он заявил, что Украина усложнила эту ситуацию.

"Жалобой во Всемирную торговую организацию украинская сторона усложнила этот диалог, но я думаю, что все еще есть шанс, что именно таким образом эти проблемы будут решены", – сказал он.

Войцеховский отметил, что Украина продолжает борьбу ради европейской безопасности, однако европейские фермеры не должны находиться на грани банкротства.

Что говорят в Украине

Тарас Качка – заместитель министра экономики – подчеркнул, что информация о том, что уже 5 государств отвергли предложения по украинскому зерну, не имеет ничего общего с реальностью.

"Только что закончился очередной раунд переговоров, и могу сказать, что информация о "пяти государствах, отвергших предложения Украины", вообще не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Качка отметил, что польская сторона не присутствовала на встрече физически. Тем временем венгерская сторона вообще ничего не сказала. Словацкая – не комментировала украинские шаги.