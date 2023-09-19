Думки міністрів розділились. Три країни досі виступають проти рішення ЄК та продовжують обмеження в односторонньому порядку, в той час коли інші держави ЄС солідарні з Україною. Подробиці гарячого дня передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Зверніть увагу "Це була джентльменська угода": Румунія може заборонити імпорт зерна з України на 30 днів

Україна заслуговує на солідарність

Виконувач обов'язків міністра сільського господарства Іспанії, яка головує в Раді ЄС, Луїс Планас закликав колег не забувати про підтримку та солідарність з українським народом. За його словами, експорт зерна – це спосіб заробити гроші для державного бюджету України. Він наголосив, що українське зерно може сприяти продовольчій безпеці у світі, а також засудив війну Росії проти України.

Зрив Чорноморської угоди про зерно є причиною всіх проблем, які ми маємо зараз, і той факт, що військові напади на Одесу та інші порти створюють багато перешкод для експорту українського зерна,

– сказав Луїс Планас.

Підтримувати експорт української продукції закликала й аграрна міністерка Фінляндії Сарі Ессая. Вона зазначила, що експорт цих продуктів важливий для всього світу.

"А також те, що ці доходи дуже важливі для України, яка перебуває під агресивним нападом з боку Росії", – сказала Ессая.

Федеральний міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Джем Оздемір привітав рішення Єврокомісії про скасування обмежень на імпорт української продукції. За його словами, статистика показує, що українське зерно може бути поглинуте європейськими ринками, особливо підвищений попит на корми для тварин має Іспанія.

"Ми, як Європейський Союз, повинні сьогодні ще раз чітко сказати про важливість смуг солідарності, визначити їхню пріоритетність і дати зрозуміти, що ні Україну, ні Європейський Союз не можна шантажувати", – сказав Оздемір.

Односторонні заборони є незаконними

Після рішення Комісії незадоволені держави-члени ЄС, Польща, Словаччина та Угорщина, вже анонсували власні односторонні обмеження проти українського зерна. Зазначимо, такі дії порушують законодавство ЄС. Крім того, Україна вже анонсувала позов проти цих країн до Світової організації торгівлі за незаконні обмеження.

Виконувач обов'язків міністра сільського господарства Іспанії Луїс Планас заявив, що сьогодні під час засідання Єврокомісія представить міністрам своє рішення про скасування заборони імпорту української продукції та презентує свої подальші кроки. Планас назвав односторонні заборони з боку трьох держав-членів ЄС "серйозним питанням".

"Я не засуджую якусь країну-члена, але будь-яка країна, яка вживає односторонніх заходів, що обмежують доступ до єдиного ринку, здається мені чимось таким, що виходить за рамки дозволеного, але про це має судити Комісія", – сказав він.

Аграрна міністерка Фінляндії Сарі Ессая теж наголошує на необхідності верховенства права.

"В цій ситуації ми повинні поважати міжнародні зобов'язання, і ми повинні поважати внутрішні правила всередині ЄС", – сказала вона.

Поки Україна не відмовиться від своїх слів, – у Польщі жорстко відреагували на українську заяву до СОТ

Міністр з питань сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що підстав для подання заяви до СОТ в української сторони немає. Крім того, польський міністр висловив своє незадоволення щодо рішення Єврокомісії не продовжувати заборону імпорту.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із засідання Європейської ради з питань сільського господарства у Брюсселі.

Роберт Телус наголосив, що першим мав би подавати позови до СОТ Євросоюз, однак для цього немає підстав. Міністр заявив, що не буде коментувати слова торговельного представника України Тараса Качки через його позицію.

"Якщо це говорить пан Качка, який дуже сильно атакує Польщу на всіх форумах, який не раз у своїх інтерв'ю порівнює Польщу з Росією, то, будь ласка, вибачте, але я не буду просто коментувати ці слова, які прозвучали з вуст такої людини", – сказав Телус.

Крім того, міністр сільського господарства Польщі повідомив про "альянс п'яти країн", які залишилися незадоволені рішенням Єврокомісії про скасування обмежень.

"Євросоюз переклав свої завдання на Україну, оскільки саме ЄС має контролювати ринок. Це не найкраще рішення і ми ним незадоволені", – сказав Телус.

Натомість польська сторона закликає Київ відправляти свої товари до країн, що розвиваються, аби не провокувати голод.

Польський міністр наголосив, що три з п'яти прикордонних країн вже ввели обмеження в односторонньому порядку. За його словами, над впровадженнями роздумує Румунія, а Болгарія заявила про протести фермерів.

Також Телус прокоментував вихід Польщі зі спільної координаційної платформи з Україною. Він зазначив, якщо Україна подасть позов до СОТ, будь-яка заява під час засідання платформи може бути використана проти Польщі.

"До того часу, поки Україна не відмовиться від своїх слів, хоча в них немає жодних підстав, нам небезпечно брати участь у цьому майданчику", – сказав міністр.

Комісія мала б створити перехідний період: у Словаччині теж не підтримують рішення ЄК

Міністр сільського господарства Словаччини Йозер Біреш заявив, що країна вживатиме односторонні обмеження у відповідь на те, що Комісія не запропонувала жодних заходів. Однак, кількість заборонених товарів, як це робила Угорщина, не збільшуватимуть.

Біреш наголосив, що рішення ЄК мало б бути відтерміноване і прикордонним країнам варто було б надати перехідний період аби проконтролювати як працюватиме система ліцензування експорту.

"Ми збираємося застосовувати ці односторонні заходи поки система гарантій з українського боку не буде оцінена і не перебуває під контролем", – пояснив аграрний міністр Словаччини.

Йозер Біреш заявив, що був здивований швидкістю подачі позову до СОТ українською стороною.

"Я визнаю, що був здивований позовом і особливо швидкими діями, але ми не збираємося змінювати нашу позицію на цей момент, якщо не буде гарантій і ми не зможемо повідомити про це світовій громадськості", – сказав він.

Позов України до СОТ: Войцеховський закликає не судитися

Виконувач обов'язків аграрного міністра Іспанії, яка зараз головує в Європейські раді, Луїс Планас заявив, що саме Єврокомісія має реагувати на односторонні заходи держав-членів щодо заборони імпорту українського зерна.

Втім, Луїс Планас зазначив, що більшість держав-членів виступають проти застосування односторонніх заборон трьома державами - членами. Таку позицію займає і сама головуюча країна в Раді – Іспанія.

"Наша основна мета, очевидно, полягає в солідарності з Україною з експортом зерна, який для України є фундаментальною статтею доходу, а також продовольчої безпеки. Ми маємо знайти рішення, де нам вдасться зберегти цю підтримку й експортувати зерно, а також уникнути розриву єдності всередині Європейського Союзу", – сказав Планас.

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що ЄК слідкуватиме за системою ліцензій на експорт, запропонованою Україною. Це буде зроблено для того, аби прикордонні країни знов не постраждали від надлишку українського зерна, а також щоб подібна ситуація не нашкодила інтересам фермерів по обидва боки кордону. І країнам, що межують з Україною, і самій Україні.

Єврокомісар Януш Войцеховський заявив, що позиція Єврокомісії має бути сформована відповідними службами. Втім, особисто він здивований, що Україна подає позов до СОТ після допомоги прикордонних держав-членів ЄС.

"Як колишній суддя, я хотів би поділитися з вами думкою про те, що, в принципі, угода краще, ніж судовий процес, тому краще домовитися, ніж судитися. Тим більше, що буде легко довести, що Україні не завдано шкоди в її експортному потенціалі. Зараз навпаки постійно докладаються зусилля для збільшення українського експорту, наскільки це можливо", – сказав Войцеховський.

Єврокомісар з питань сільського господарства заявив, що все ще сподівається на діалог між Україною та прикордонними державами – членами ЄС. Однак, він заявив, що Україна ускладнила цю ситуацію.

"Скаргою до Світової організації торгівлі українська сторона ускладнила цей діалог, але я думаю, що все ще є шанс, що саме таким чином ці проблеми будуть вирішені", – сказав він.

Войцеховський зазначив, що Україна продовжує боротьбу заради європейської безпеки, однак європейські фермери не повинні перебувати на межі банкрутства.

Що кажуть в Україні

Тарас Качка – заступник міністра економіки – наголосив, що інформація про те, що вже 5 держав відкинули пропозиції щодо українського зерна, не має нічого спільного з реальністю.

"Щойно закінчився черговий раунд перемовин, і можу сказати, що інформація про "п'ять держав, які відкинули пропозиції України", взагалі не відповідає дійсності", – мовиться у повідомленні.

Качка зауважив, що польська сторона не була присутня на зустрічі фізично. Тим часом угорська сторона взагалі нічого не сказала. Словацька – не коментувала українських кроків.