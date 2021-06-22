Спорт никогда не был вне политики, – Андриюк об осквернении памятника Шевченко

Посольство Украины в Дании выложило фото памятника Тарасу Шевченко в Копенгагене, который осквернили российские фанаты. Кремлевская пропаганда всегда использовала спорт.

В то же время украинцы должны об этом помнить. Об этом в эфире заявил футбольный обозреватель Константин Андриюк.

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По его словам, каким бы ни было желание дистанцироваться, спорт всегда будет частью политики.

Спорт никогда не был и не будет вне политики. В России – тем более, он втянут в политику. Кремлевская пропаганда использует спорт для своих ресурсов,

– подчеркнул Андриюк.

Он отметил, что люди, которые презентуют Украину, должны это делать достойно и понимать значение спорта.

Андриюк: осквернение памятника Шевченко надо показывать всем украинцам

По его мнению, кадры, на которых осквернили памятник Тарасу Шевченко, надо показывать всем украинцам, которые даже не интересуются футболом.

Памятник Шевченко открыли в 2010 году. Он расположен в центре парка Østre Anlæg возле озера.

"Чтобы понимать, какой у нас сосед и как он к нам относится. Чтобы мы максимально отдалились от России и просто воспринимали ее как соседа, между которым – стена", – отметил футбольный эксперт.

Андриюк прокомментировал разрисовку памятника в Копенгагене: смотрите видео

Осквернение памятника Шевченко в Дании: что известно