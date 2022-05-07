Исключать новые волны мобилизации не можем, но сейчас нет оснований, – Вениславский

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины мы утвердили введение особого режима – военное положение, уже прошел ряд волн мобилизации. Были призваны в ряды Вооруженных Сил Украины и другие сектора обороны страны, те военнослужащие, которые имеют опыт ведения боевых действий с 2014 года, а таких у нас около 400 тысяч человек.

Об этом 24 канала рассказал народный депутат Федор Вениславский. Он также объяснил, в каком состоянии комплектации сейчас находится наше войско.

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На сегодняшний день, даже в случае объявления в России всеобщей мобилизации, оснований для более широкого привлечения граждан Украины в ВСУ нет. Наше войско сейчас хорошо укомплектовано, мобилизация дала хороший результат, на который мы надеялись,

– уверяет Федор Вениславский.

Однако народный депутат отмечает, что в случае более существенных угроз со стороны России исключать следующие волны мобилизации мы не можем.

Обратная сторона медали российской мобилизации

По состоянию на данный момент,даже на полное или частичное объявление мобилизации в России тем же.

Сейчас мы видим, что против украинцев воюют профессиональные кадровые российские военные и частично срочники, которые используются как пушечное мясо, говорит нардеп. Он объясняет, что в России нет массового общественного резонанса относительно гибели их детей, мужчин и братьев. Вениславский убежден, что с приходом всеобщей мобилизации эти масштабные потери станет все труднее скрывать.

И уровень поддержки россиянами Путина, в случае отправки обратно из Украины в мешках первых мобилизованных, резко снизится и вызовет тот же общественный резонанс,

– добавляет Федор Вениславский.

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