Россию надо изгнать из ООН: как можно этого добиться за почти год полномасштабной войны

Россия не раз использовала ООН как площадку для распространения своей пропаганды. Постпред России Небензя говорил об "притеснениях" УПЦ МП, о "птицах-убийцах", "боевых" комарах и другую чепуху.

Заявления Кремля часто были очень абсурдными. На заседании по УПЦ МП постпред Украины в ООН Сергей Кислица мощно высмеял Небензю и сказал, что это издевательство, когда соучастник преступлений надевает мантию проповедника, информирует 24 Канал.

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Украинцев просят подписать петицию

В Украине не раз говорили о необходимости изгнать Россию из Организации Объединенных Наций. Буквально в конце 2022 года наше МИД инициировало процесс исключения России из ООН.

Кроме того, общественная организация "Общественный Хаб", которая объединила многих экспертов по изгнанию России из ООН, разместила петицию с требованием обязать Россию пройти процедуру признания нового государства ООН".

По состоянию на 21 февраля 2023 года петицию подписали более 300 тысяч человек. Цель организаторов – 500 тысяч. Проголосовать можно за ссылкой.

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Как можно исключить Россию из ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил – в ответ на его запрос Секретариат ООН сообщил, что последнее изменение в Устав вносили в 1973 году, то есть за 18 лет до исчезновения с политической карты мира СССР.

Именно поэтому "Общественный Хаб" предложил такой план действий:

спровоцировать международную огласку и положить начало информационным кампаниям, которые должны осветить миру проблему незаконного членства России в ООН;

требовать проверки полномочий российской делегации, в качестве "продолжателя СССР" из Совбеза ООН;

поставить на голосование Генассамблеи ООН проект резолюции о проверке полномочий делегации России.

В организации заметили, что процесс достижения справедливости легок не будет, ведь:

Генеральный секретарь ООН не проигнорировал письмо Бориса Ельцина и попросил президента Совбеза проинформировать всех членов о его содержании;

ни один из членов Совбеза тогда не выдвинул замечаний по поводу просьбы Ельцина подтвердить полномочия России в органах ООН и передать их от представителей СССР в ООН представителям России.

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