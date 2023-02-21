Россию надо изгнать из ООН: как можно этого добиться за почти год полномасштабной войны
Россия не раз использовала ООН как площадку для распространения своей пропаганды. Постпред России Небензя говорил об "притеснениях" УПЦ МП, о "птицах-убийцах", "боевых" комарах и другую чепуху.
Заявления Кремля часто были очень абсурдными. На заседании по УПЦ МП постпред Украины в ООН Сергей Кислица мощно высмеял Небензю и сказал, что это издевательство, когда соучастник преступлений надевает мантию проповедника, информирует 24 Канал.
Читайте также В Совбезе ООН напомнили России о ее подлой лжи, что вторжения не будет
Украинцев просят подписать петицию
В Украине не раз говорили о необходимости изгнать Россию из Организации Объединенных Наций. Буквально в конце 2022 года наше МИД инициировало процесс исключения России из ООН.
Кроме того, общественная организация "Общественный Хаб", которая объединила многих экспертов по изгнанию России из ООН, разместила петицию с требованием обязать Россию пройти процедуру признания нового государства ООН".
По состоянию на 21 февраля 2023 года петицию подписали более 300 тысяч человек. Цель организаторов – 500 тысяч. Проголосовать можно за ссылкой.
Почему к годовщине полномасштабного вторжения важно работать над изгнанием России из ООН: смотрите видео
Как можно исключить Россию из ООН
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил – в ответ на его запрос Секретариат ООН сообщил, что последнее изменение в Устав вносили в 1973 году, то есть за 18 лет до исчезновения с политической карты мира СССР.
Именно поэтому "Общественный Хаб" предложил такой план действий:
- спровоцировать международную огласку и положить начало информационным кампаниям, которые должны осветить миру проблему незаконного членства России в ООН;
- требовать проверки полномочий российской делегации, в качестве "продолжателя СССР" из Совбеза ООН;
- поставить на голосование Генассамблеи ООН проект резолюции о проверке полномочий делегации России.
В организации заметили, что процесс достижения справедливости легок не будет, ведь:
- Генеральный секретарь ООН не проигнорировал письмо Бориса Ельцина и попросил президента Совбеза проинформировать всех членов о его содержании;
- ни один из членов Совбеза тогда не выдвинул замечаний по поводу просьбы Ельцина подтвердить полномочия России в органах ООН и передать их от представителей СССР в ООН представителям России.
Исключение России из ООН: важные заявления
- Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил в своем выступлении в декабре 2022 года, что Россия: "30 лет удерживала свои войска на чужих территориях, впоследствии оккупировала их, пытаясь незаконно аннексировать, совершала военную агрессию, сбивала гражданские самолеты, совершала грубые нарушения прав человека на оккупированных территориях, убивала тысячи иностранных военных и гражданских лиц, вела войны против народа в Чечне и соседних странах". К сожалению, все это время Москва имеет кресло ООН и право вето.
- 9 февраля депутаты Верховной Рады призвали МИД Украины проинформировать о ходе исключения России из ООН.
- В МИДе заявили, что не получали обращения, однако сообщили о ходе работы. В частности, министерство привлекло украинских и иностранных юристов-международников и разработало детальную аргументированную позицию о нелегитимность пребывания России в Совбезе ООН и ООН в целом и необходимость его исключения.
- В МИД сообщили, что приступили к "масштабной и системной дипломатической работе по мобилизации коалиции единомышленников и продвижению темы исключения России". В частности, наши дипломаты уже провели работу более чем в 20 странах. Все для того, чтобы привлечь их к участию в глобальной адвокации исключения России из Совбеза ООН.