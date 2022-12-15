За "вопиющие нарушения": в Конгресс США внесли резолюцию об исключении России из Совбеза ООН

Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, внесли резолюцию, призывающую Байдена вывести Россию из Совбеза ООН. Ее инициаторы отмечают, что страна-агрессорка совершила "вопиющие нарушения".

Деталями резолюции поделилось издание Foreign Policy. Какие аргументы выдвинули законодатели, читайте дальше.

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Как Россия нарушает принципы ООН

В первую очередь заметим, что двухпартийная Хельсинкская комиссия еще в октябре призвала госсекретаря США Энтони Блинкена протестовать против позиции России как постоянного члена Совбеза. Сейчас она просит Конгресс подтвердить, что война России против Украины нарушила цели и принципы ООН.

Кроме того, правительственные учреждения США должны принять меры по ограничению привилегий России в ООН. Среди перечисленных нарушений были указаны:

Проведение псевдореферендумов;

зверства в украинских городах, таких как Буча;

угрозы ядерным оружием;

создание рисков для мирового снабжения продовольствием.

Однако в Уставе ООН нет положений об устранении постоянных членов Совбеза. Несмотря на это, если согласятся две трети Генеральной Ассамблеи, включая единогласное согласие совета, страну можно полностью исключить из ООН.

Россия – постоянный член Совбеза, однако есть идея

Хельсинкская комиссия поддерживает идею того, что можно обжаловать статус России как законного наследника СССР в ООН Суть заключается в том, что Украина может объявить о своем праве на место в Совбезе ООН как единственном государстве-наследнике Советского Союза, не нарушившем Устава ООН.

Правда, эксперты пока скептически настроены на эффективность таких усилий и не уверены, что такая идея сработает. Речь идет о трудностях из-за того, что 30 лет право России на постоянное членство не подвергалось сомнению.

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