За "вопиющие нарушения": в Конгресс США внесли резолюцию об исключении России из Совбеза ООН
Источник:Foreign Policy
Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, внесли резолюцию, призывающую Байдена вывести Россию из Совбеза ООН. Ее инициаторы отмечают, что страна-агрессорка совершила "вопиющие нарушения".
Деталями резолюции поделилось издание Foreign Policy. Какие аргументы выдвинули законодатели, читайте дальше.
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Как Россия нарушает принципы ООН
В первую очередь заметим, что двухпартийная Хельсинкская комиссия еще в октябре призвала госсекретаря США Энтони Блинкена протестовать против позиции России как постоянного члена Совбеза. Сейчас она просит Конгресс подтвердить, что война России против Украины нарушила цели и принципы ООН.
Кроме того, правительственные учреждения США должны принять меры по ограничению привилегий России в ООН. Среди перечисленных нарушений были указаны:
- Проведение псевдореферендумов;
- зверства в украинских городах, таких как Буча;
- угрозы ядерным оружием;
- создание рисков для мирового снабжения продовольствием.
Однако в Уставе ООН нет положений об устранении постоянных членов Совбеза. Несмотря на это, если согласятся две трети Генеральной Ассамблеи, включая единогласное согласие совета, страну можно полностью исключить из ООН.
Россия – постоянный член Совбеза, однако есть идея
Хельсинкская комиссия поддерживает идею того, что можно обжаловать статус России как законного наследника СССР в ООН Суть заключается в том, что Украина может объявить о своем праве на место в Совбезе ООН как единственном государстве-наследнике Советского Союза, не нарушившем Устава ООН.
Правда, эксперты пока скептически настроены на эффективность таких усилий и не уверены, что такая идея сработает. Речь идет о трудностях из-за того, что 30 лет право России на постоянное членство не подвергалось сомнению.
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Кислица раскритиковал Россию на Совбезе ООН
- 9 декабря Россия инициировала созыв Совета Безопасности ООН. Таким образом враг пытается узаконить свои нарушения Устав ООН, объяснил постпред Украины Сергей Кислица.
- По его словам, оккупанты используют Совбез ООН, чтобы распространить свои пропагандистские нарративы. К примеру, темой этого заседания стало обсуждение поставкой оружия Украине партнерами с Запада.
- Россия требовала прекратить помощь Украине по "мнению безопасности" и предъявляла ложные обвинения, чтобы дискредитировать украинское государство.
- Кислица подчеркнул, что оружие, которое нам предоставили партнеры, работает именно на территории нашего государства. Яркий пример тому – осеннее контрнаступление и освобождение территорий Востока и Юга Украины.