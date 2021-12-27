Исключительно компетенция военных, – Резников о создании штабов теробороны

Алексей Резников заявил, что органы местного самоуправления должны действовать в пределах своей компетенции. Нельзя допустить несогласованных шагов и заявлений, которые будут противоречить закону.

Министр обороны Украины Резников обратился к руководителям органов местного самоуправления. Он призвал их воздержаться от действий и высказываний, которые политизируют дело организации территориальной обороны.

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Резников подчеркнул, что здесь говорится о самом главном: защите нашей страны. В этом вопросе не может быть пиара или передергиваний.

Каждый должен работать в пределах своих полномочий.

Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Руководители общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций,

– заявил Резников.

В Минобороны отметили, что каждый должен понимать, где начинается и заканчивается его компетенция. В вопросе обороны не может быть никакой двусмысленности.

"Создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеобъемлющей обороны в составе Вооруженных сил Украины – это исключительная компетенция военных", – добавил министр обороны.

Между тем представители местного самоуправления должны внести свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы. Речь идет о помещении, электричестве, воде, тепле, чистых улицах и тому подобном.

В Киеве разворачивают систему территориальной обороны

В понедельник, 27 декабря, Виталий Кличко, его заместители и правоохранители приняли участие в совещании. Его темой была подготовка Киева к вероятной полномасштабной атаке со стороны России.

Кличко рассказал, что рассматривали различные варианты развития событий.

В частности, говорилось, что в случае чрезвычайной ситуации объекты стратегического значения должны взять под охрану полицейские, военные, а также подразделения территориальной обороны.

Заместитель Кличко Андрей Крищенко анонсировал создание в Киеве штаба территориальной обороны.

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