В оккупированных Олешках в Херсонской области 27 октября действует режим тишины для спасения мирных жителей. Кремль выполняет договоренности лишь ради сохранения отношений с Дональдом Трампом и его женой.

Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, Москве важно позволить Мелании Трамп отчитаться об успешной гуманитарной миссии перед выборами, чтобы продемонстрировать способность договариваться о мире.

Угроза для соседних населенных пунктов и проблема детей

Андрющенко обратил внимание, что для жителей соседних населенных пунктов опасность остается высокой, потому что режим прекращения огня на них не распространяется. В частности, в Голой Пристани, расположенной в 20 километрах от Олешек, оккупанты угрожают расстрелом гражданским лицам, которые будут пытаться добраться до определенной зоны без их разрешения.

Чрезвычайно остро стоит вопрос эвакуации семей с несовершеннолетними. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец настаивает на их возвращении на подконтрольную Украине территорию, однако российская сторона категорически отказывается от этого шага.

Россияне сделают все для того, чтобы ни один ребенок не попал на территорию Украины, ведь это открыло бы возможность лоббировать установление перемирия и эвакуацию детей из других прифронтовых областей,

– подчеркнул эксперт.

Военные грузы под видом гуманитарной помощи

Критическая ситуация наблюдается вдоль всей линии Днепра, в частности в Каменке-Днепровской и Энергодаре. Вражеские войска регулярно используют гражданское население в качестве прикрытия, маскируя подвоз снарядов и деталей для беспилотников под гуманитарные конвои с надписями "Дети". В то же время деятельность Международного комитета Красного Креста вызывает возмущение, ведь организация, располагая крупнейшими в мире пожертвованиями, практически отстранилась от проблем людей в зоне боевых действий.

Также остается нерешенной проблема гражданских украинцев, которых РФ осуждает по сфабрикованным делам. Только за последний месяц в Запорожской области вынесено более 20 незаконных приговоров на сроки от 7 до 24 лет лишения свободы за помощь армии или публикации в сети.

У нас нет ни одного успешного прецедента возвращения людей, осужденных за пожертвования или сотрудничество с Вооруженными силами. Мы не заботимся о тех, кто обеспечивает нашу деоккупацию, и они отправляются в РФ как обычные уголовные преступники,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Временный режим прекращения огня в районе города вступил в силу в 03:00 27 октября, когда стороны согласовали гуманитарный коридор. Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что враг может разминировать пути только в направлении РФ, чтобы не выпустить людей в свободную Украину.