Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, сейчас процесс вытеснения московского патриархата проходит сразу с нескольких сторон.

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Украина без пророссийских попов

Александр Солонтай объяснил, что сейчас у нас даже целые области появились, в которых нет ни одной церкви московского патриархата, причем реально и формально.

"С реальной точки зрения все общины, церковные приходы Ивано-Франковской области перешли в украинскую православную церковь и в греко-католические церкви", – отметил он.

Впрочем, с другой стороны, украинская православная церковь минимум формально разорвала связь с московской православной церковью.

По его словам, в Крыму патриарх Кирилл забрал приходы так же, как когда-то у украинских православных церквей отобрали имущество церкви, конфессии и подчинили прямую русской православной церкви или УПЦ МП.

Теперь они этот филиал своей же бывшей православной церкви забрали и сказали: "Это наказание УПЦ за то, что вы осудили войну, отреклись от Кирилла",

– подчеркнул он.

По его словам, на самом деле была попытка отделаться от всех обвинений.

Проблемы УПЦ МП

Александр Солонтай сообщил, что сейчас у нас есть ситуация, когда уже в большинстве населенных пунктах Украины нет политических московских попов, московской церкви и нет инструментов влияния через Москву на верующих.

"В Украине сохранилась при том свобода религии, потому что мы говорим только об отдельной конкретной конфессии и только по той причине, что часть представителей ее наговорили, натворили глупостей после того, как имели шанс создать себе автономную украинскую православную церковь", – отметил он.

По его мнению, когда УПЦ МП начали отходить от Кирилла, очевидно, им нужно было усилить духовную связь с Константинопольским патриархом и церквями, осудившими войну.

Им нужно было по всему миру поднимать православных на борьбу против войны – это то, что они не сделали,

– сосредоточил внимание Солонтай.

По его мнению, московские попы продолжали проводить богослужения на русском языке и начали говорить о том, что Украины не существует.

"Проблема была в массовости этого процесса и в отсутствии надлежащих осуждающих реакций, медленном переустройстве этой церкви", – убежден он.

К тому же УПЦ МП сделали только формальный отход, чтобы сохранить свою церковь.

Дальнейшая судьба церквей

Александр Солонтай объяснил именно такие действия и стали угрожать национальной безопасности.

По его словам, законодательство Украины разрешает образование отдельной православной церкви.

"У нас раньше функционировали две УПЦ, которые были против Москвы. Одна украинская православная автокефальная церковь, а другая – украинская православная церковь, мы ее называли Киевским патриархатом", – вспомнил он.

Однако они не несли угрозу Украине.

Может произойти в перспективе, что сохранится еще одна православная церковь в Украине, но точно так не может произойти, что сохранится промосковская церковь,

– убежден Солонтай.

По его словам, украинская православная церковь растет, а бывшая промосковская очень сильно уменьшилась, потому что ее урезают общины верующих, а сам патриарх Кирилл на оккупированных территориях также уничтожает эту же церковь.

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