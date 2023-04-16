Про це 24 Каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, наразі процес витіснення московського патріархату відбувається одразу з декількох сторін.

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Україна без проросійських попів

Олександр Солонтай пояснив, що наразі у нас навіть цілі області з'явилися, в яких немає жодної церкви московського патріархату, причому як реально, так і формально.

"З реальної точки зору всі громади, церковні парафії Івано-Франківської області перейшли до української православної церкви й до греко-католицьких церков", – зазначив він.

Втім, з іншого боку українська православна церква мінімум формально розірвала зв'язок із московською православною церквою.

За його словами, у Криму патріарх Кіріл забрав приходи так само, як колись в українських православних церков відібрали майно церкви, конфесії й підпорядкували на пряму російській православній церкві або УПЦ МП.

Тепер вони цсю філію своєї ж колишньої православної церкви забрали й сказали: "Це покарання УПЦ за те, що ви засудили війну, відреклися від Кіріла",

– наголосив він.

За його словами, насправді була спроба відкараскатися від всіх звинувачень.

Проблеми УПЦ МП

Олександр Солонтай повідомив, що зараз ми маємо ситуацію, коли вже в більшості населених пунктах України немає політичних московських попів, московської церкви й немає інструментів впливу через Москву на вірян.

"В Україні збереглася при тому свобода релігії, тому що ми говоримо лише про окрему конкретну конфесію і тільки з тієї причини, що частина представників її наговорили, наробили дурниць після того, як мали шанс створити собі автономну українську православну церкву", – зауважив він.

На його думку, коли УПЦ МП почали відходити від Кіріла, то очевидно їм потрібно було посилити духовний зв'язок із Константинопольським патріархом та церквами, які засудили війну.

Їм потрібно було по всьому світу підіймати православних на боротьбу проти війни – це те, що вони не зробили,

– зосередив увагу Солонтай.

На його думку, натомість московські попи продовжували проводити богослужіння російською мовою та почали говорити про те, що України не існує.

"Проблема була в масовості цього процесу й у відсутності належних засуджувальних реакцій, повільному перелаштуванні цієї церкви", – переконаний він.

До того ж УПЦ МП зробили лише формальний відхід, щоб зберегти свою церкву.

Подальша доля церков

Олександр Солонтай пояснив саме такі дії і стали загрожувати національній безпеці.

За його словами, законодавство України дозволяє утворення окремої православної церкви.

"У нас раніше функціонували дві УПЦ, які були проти Москви. Одна українська православна автокефальна церква, а інша – українська православна церква, ми її називали Київський патріархат", – пригадав він.

Однак, вони не несли загрозу Україні.

Може статися у перспективі, що збережеться окремо ще одна православна церква в Україні, але точно так не може статися, що збережеться промосковська церква,

– переконаний Солонтай.

За його словами, українська православна церква зростає, а колишня промосковська дуже сильно зменшилася, бо її урізають громади вірян, а сам патріарх Кіріл на окупованих територіях так само нищить цю ж церкву.

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