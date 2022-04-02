Искренне желаю всем мира, – Зеленский поздравил мусульман с Рамаданом

Мусульмане 2 апреля будут встречать священный месяц Рамадан. Президент Владимир Зеленский поздравил их и пожелал всему мира.

Украинские защитники уже 37 дней героически уничтожают российских оккупантов. Президент заявил, что они обязательно победят врагов, сообщает 24 канал.

Стоит прочесть Россию до сих пор не наказали за репрессии мусульман в Крыму, как и за преступления в Украине, – Зеленский

Зеленский поздравил мусульман с Рамаданом

Президент отметил, что уже завтра, 2 апреля, украинские мусульмане вместе со всеми мусульманами мира будут встречать священный месяц Рамадан.

Искренние молитвы, взаимное прощение и добрые поступки характеризуют этот месяц. Но в Украине (к этому – 24 канал) присоединяется еще одна добродетель – верность товарищам и своему народу в боях. В боях за свободу Украины,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что украинцы сражаются с российскими оккупантами за независимость и обязательно победят.

"Обязательно добьемся мира. Для всей нашей земли. Искренне желаю мира! Всем. Всей Украине! Всем людям мира. Слава Украине!", – подытожил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: