Шел третий год после запуска в широкий доступ самого мощного из до сих пор известных проектов искусственного интеллекта – ChatGPT (компании OpenAI). Человечество успело прийти в себя после осознания того, что новая эра (эра ИИ) уже наступила. Компания OpenAI прошла сквозь турбулентный период с увольнением и возвращением обратно в свое кресло генерального директора Сэма Альтмана, выпустила несколько мощных обновлений своих разработок и нацелилась на новые вершины.

Тем временем американский технологический фондовый рынок достиг своего максимума, и в дополнение к этому, после встречи с руководителями американских технологических гигантов, новоизбранный президент США объявил о запуске нового мега проекта под названием Project Stargate (Проект Звездные Ворота), который предусматривает инвестирование до 500 миллиардов долларов в центры обработки данных и строительство электростанций (для питания таких центров) в течение следующих нескольких лет.

Что такое Stargate? Почему появляется новая отрасль мировой экономики? Как китайцы компенсируют аппаратные ограничения креативностью? Об этом всем читайте в материале 24 Канала.

Что известно о Stargate

Проект Stargate – это новое совместное предприятие, в которое намерены инвестировать до 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет компании Oracle, OpenAI, MGX и японский SoftBank. Также в проекте участвуют производители полупроводников, такие как Arm, а также Microsoft и Nvidia, которые станут ключевыми технологическими партнерами.

Инвестиции предназначены главным образом на создание новой вычислительной и энергетической инфраструктуры для искусственного интеллекта (OpenAI) в США. Первые 100 миллиардов будут вложены в ближайшее время.

А в целом такая инфраструктура должна была бы обеспечить американское лидерство в области ИИ, создать сотни тысяч рабочих мест в Америке и принести огромную экономическую выгоду прежде всего для Соединенных Штатов. Все это очень хорошо вписывается в лозунги новоизбранного американского президента: Make America Great (once) Again – MAGA.

Не зря объявил об этом проекте сам президент Трамп, хотя правительство США не принимает в этом непосредственного участия. Но руководитель OpenAI Сэм Альтман удачно ему подыграл: "Я думаю, это будет самый важный проект этой эпохи. Мы бы не смогли сделать этого без вас, господин президент!" OpenAI и партнеры, видимо, рассчитывают на поддержку новой администрации. Ну а Трампу это позволило добавить еще один успех в свой список выдающихся дел.

Масштаб проекта действительно впечатляющий. Если он будет реализован, общая сумма инвестиций превысит валовой внутренний продукт большинства стран мира.

Не замедлил со своей критикой и Илон Маск, один из ближайших соратников Трампа – он сначала очень скептически отнесся к этой идее, заявив, что "SoftBank имеет значительно меньше средств, чем заявлено". В сдержанном ответе Альтман просто пригласил Маска посетить первый вычислительный центр, который уже работает.

Мир меняется на глазах, а инвестиции в ИИ продолжают расти

Microsoft планирует потратить 80 миллиардов долларов в 2025 году на развитие центров обработки данных.

Meta объявила об инвестициях в ИИ в размере 65 миллиардов долларов.

Amazon – планирует потратить 20 миллиардов на два проекта в течение последних двух месяцев.

Google, Apple, Nvidia и Salesforce также заявили о масштабных инвестициях в сферу искусственного интеллекта.

Но мы уже знаем, что использование ИИ ведет к резкому увеличению потребления энергии. Поэтому сразу было заявлено и о планах ускорения строительства новых электростанций для поддержки центров обработки данных.

Интересно, что финансировать Stargate будет фонд MGX, который принадлежит президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеду бин Заиду (в разговорной речи известен под инициалами MBZ – президент ОАЭ, правитель Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов).

Именно он рассматривается как главный инициатор интервенционной внешней политики ОАЭ и именно он является свидетельством того, что так называемый арабский мир тоже не готов стоять в стороне от нового произведения технического прогресса, в который вступил наш мир.

Неожиданно для всех, примерно в то же время в конце января 2025 года появилась новая китайская языковая модель искусственного интеллекта под названием DeepSeek R1, которая оказалась настоящим "черным лебедем" на стремительно развивающемся рынке.



Высокая производительность – не единственный аспект ее успеха. Важно еще и то, что DeepSeek достигает результатов, схожих с ChatGPT, используя при этом в 20 – 30 раз меньшую вычислительную мощность.

Война миров искусственного интеллекта: как это изменит мировую экономику

Как следствие, американский технологический фондовый рынок (а особенно крупные технологические компании) вошли в зону спада.

Началась настоящая "война миров", а точнее соревнование искусственных интеллектов. И это только начало.

В то же время китайская модель DeepSeek R1 показала, что можно достигать высоких результатов со значительно меньшими ресурсами. Китайцев уже ограничили в доступе к самому современному оборудованию и технологиям для изготовления чипов, а по сообщениям Bloomberg, планируют еще больше усиливать эти ограничения.



Это одновременно побудило китайских разработчиков ИИ развивать инновационные подходы. После выхода DeepSeek курс акций американских компаний, которые торгуют акциями на фондовом рынке, связанных с ИИ, существенно снизился.

Соревнование между Project Stargate и DeepSeek – это часть глобального соревнования за доминирование в современном мире. Сейчас все убеждены, что именно ИИ будет определять будущее мировой экономики. Удастся ли OpenAI привлечь всю запланированную сумму в 500 миллиардов долларов и сможет ли компания реализовать свои амбициозные планы, будет зависеть от успеха их технологий и доверия инвесторов.

Однако пример DeepSeek показал, что ситуация не является линейным соревнованием денег, где победителя определяет количество привлеченных инвестиций. Китайская инновационная разработка стала предостережением не только для американцев, но и для меньших игроков в этой области.

Она демонстрирует, что даже с ограниченными ресурсами можно создавать конкурентоспособные модели ИИ. Кроме того, в отличие от OpenAI, который отказался от открытого доступа к своим разработкам, открытая модель кода от DeepSeek может оказаться еще одной сильной стороной в масштабировании влияния этого ИИ на будущие глобальные перспективы технологии.

Таким образом, имеем ситуацию, когда борьба за глобальное доминирование неожиданно зашла в новую сферу, где до сих пор, казалось, абсолютной монополией владели компании из Кремниевой Долины. Но если китайские разработчики продолжат совершенствовать свой подход, это может создать новую волну технологических прорывов, способных изменить баланс сил в глобальном пространстве (а не только в области искусственного интеллекта). Именно поэтому ставки так высоки.