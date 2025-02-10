Йшов третій рік після запуску в широкий доступ найпотужнішого з досі відомих проєктів штучного інтелекту – ChatGPT (компанії OpenAI). Людство встигло прийти до тями після усвідомлення того, що нова ера (ера ШІ) вже настала. Компанія OpenAI пройшла крізь турбулентний період зі звільненням і поверненням назад у своє крісло генерального директора Сема Альтмана, випустила кілька потужних оновлень своїх розробок і націлилася на нові вершини.

Тим часом американський технологічний фондовий ринок досяг свого максимуму, і на додачу до цього, після зустрічі із керівниками американських технологічних гігантів, новообраний президент США оголосив про запуск нового мега проєкту під назвою Project Stargate (Проєкт Зоряні Ворота), що передбачає інвестування до 500 мільярдів доларів у центри обробки даних і будівництво електростанцій (для живлення таких центрів) впродовж наступних кількох років.

Що таке Stargate? Чому з’являється нова галузь світової економіки? Як китайці компенсують апаратні обмеження креативністю? Про це все читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про Stargate

Проєкт Stargate – це нове спільне підприємство, в яке мають намір інвестувати до 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років компанії Oracle, OpenAI, MGX та японський SoftBank. Також у проєкті беруть участь виробники напівпровідників, як-от Arm, а також Microsoft і Nvidia, які стануть ключовими технологічними партнерами.

Інвестиції призначені головним чином на створення нової обчислювальної та енергетичної інфраструктури для штучного інтелекту (OpenAI) у США. Перші 100 мільярдів будуть вкладені найближчим часом.

А в цілому така інфраструктура мала б забезпечити американське лідерство в галузі ШІ, створити сотні тисяч робочих місць в Америці та принести величезну економічну вигоду насамперед для Сполучених Штатів. Все це дуже гарно вписується у гасла новообраного американського президента: Make America Great (once) Again – MAGA.

Не дарма оголосив про цей проєкт сам президент Трамп, хоча уряд США не бере в цьому безпосередньої участі. Але керівник OpenAI Сем Альтман вдало йому підіграв: "Я думаю, це буде найважливіший проєкт цієї епохи. Ми б не змогли зробити цього без вас, пане президенте!" OpenAI та партнери, мабуть, розраховують на підтримку нової адміністрації. Ну а Трампу це дозволило додати ще один успіх до свого списку видатних справ.

Масштаб проєкту справді вражає. Якщо його буде реалізовано, загальна сума інвестицій перевищить валовий внутрішній продукт більшості країн світу.

Не забарився зі своєю критикою й Ілон Маск, один із найближчих соратників Трампа – він спочатку дуже скептично поставився до цієї ідеї, заявивши, що "SoftBank має значно менше коштів, ніж заявлено". У стриманій відповіді Альтман просто запросив Маска відвідати перший обчислювальний центр, який вже працює.

Світ міняється на очах, а інвестиції в ШІ продовжують рости

Microsoft планує витратити 80 мільярдів доларів у 2025 році на розвиток центрів обробки даних.

Meta оголосила про інвестиції в ШІ у розмірі 65 мільярдів доларів..

Amazon – планує витратити 20 мільярдів на два проєкти протягом останніх двох місяців.

Google, Apple, Nvidia та Salesforce також заявили про масштабні інвестиції у сферу штучного інтелекту.

Але ми вже знаємо, що використання ШІ веде до різкого збільшення споживання енергії. Тому одразу було заявлено й про плани прискорення будівництва нових електростанцій для підтримки центрів обробки даних.

Цікаво, що фінансувати Stargate буде фонд MGX, який належить президенту Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммеду бін Заїду (у розмовній мові відомий під ініціалами MBZ — президент ОАЕ, правитель Абу-Дабі та заступник верховного головнокомандувача Збройних сил Об'єднаних Арабських Еміратів).

Саме він розглядається як головний ініціатор інтервенційної зовнішньої політики ОАЕ і саме він є свідченням того, що так званий арабський світ теж не готовий стояти осторонь нового витвору технічного прогресу, в який вступив наш світ.

Несподівано для всіх, приблизно в той же час наприкінці січня 2025 року з'явилася нова китайська мовна модель штучного інтелекту під назвою DeepSeek R1, яка виявилася справжнім "чорним лебедем" на ринку, що стрімко розвивається.



Висока продуктивність – не єдиний аспект її успіху. Важливо ще й те, що DeepSeek досягає результатів, схожих до ChatGPT, використовуючи при цьому у 20 – 30 разів меншу обчислювальну потужність.

Війна світів штучного інтелекту: як це змінить світову економіку

Як наслідок, американський технологічний фондовий ринок (а особливо великі технологічні компанії) увійшли в зону спаду.

Почалася справжня "війна світів", а точніше змагання штучних інтелектів. І це лише початок.

Водночас китайська модель DeepSeek R1 показала, що можна досягати високих результатів зі значно меншими ресурсами. Китайців вже обмежили в доступі до найсучаснішого обладнання і технологій для виготовлення чипів, а за повідомленнями Bloomberg, планують ще більше посилювати ці обмеження.



Це водночас спонукало китайських розробників ШІ розвивати інноваційні підходи. Після виходу DeepSeek курс акцій американських компаній, що торгують акціями на фондовому ринку, пов’язаних із ШІ, суттєво знизився.

Змагання між Project Stargate і DeepSeek – це частина глобального змагання за домінування в сучасному світі. Зараз усі переконані, що саме ШІ буде визначати майбутнє світової економіки. Чи вдасться OpenAI залучити всю заплановану суму в 500 мільярдів доларів і чи зможе компанія реалізувати свої амбітні плани, буде залежати від успіху їхніх технологій та довіри інвесторів.

Проте приклад DeepSeek показав, що ситуація не є лінійним змаганням грошей, де переможця визначає кількість залучених інвестицій. Китайська інноваційна розробка стала застереженням не лише для американців, а й для менших гравців у цій галузі.

Вона демонструє, що навіть з обмеженими ресурсами можна створювати конкурентоспроможні моделі ШІ. Крім того, на відміну від OpenAI, який відмовився від відкритого доступу до своїх розробок, відкрита модель коду від DeepSeek може виявитися ще однією сильною стороною в масштабуванні впливу цього ШІ на майбутні глобальні перспективи технології.

Отже, маємо ситуацію, коли боротьба за глобальне домінування неочікувано зайшла в нову сферу, де досі, здавалося, абсолютною монополією володіли компанії із Кремнієвої Долини. Та якщо китайські розробники продовжать вдосконалювати свій підхід, це може створити нову хвилю технологічних проривів, що здатні змінити баланс сил у глобальному просторі (а не лише в галузі штучного інтелекту). Саме тому ставки такі високі.