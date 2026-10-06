Россия усиливает военное и информационное давление на Украину, пытаясь к концу 2026 года принудить Киев к выгодным для Кремля переговорам. В то же время Украина переходит к более превентивной тактике – наносит удары по российской логистике, авиации и военной инфраструктуре, а также создает новую многоуровневую систему ПВО.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью 24 Каналу рассказал, зачем Кремль проводит масштабные учения "Центр-2026", как удары по российским объектам могут повлиять на дальнейший ход войны и как будет работать новая "триада" украинской ПВО. Также он объяснил, что стоит за протестами в Москве и почему Россия может готовиться к новой эскалации не только против Украины, но и в Европе.

У российского военно-политического руководства есть четкий дедлайн – принудить Украину к капитуляции или к выгодным для России переговорам до декабря 2026 года. Именно этим объясняется усиление ударов по украинскому тылу и подготовка к серьезным атакам с применением баллистики.

По словам Романа Свитана, показательные военные учения "Центр-2026", в которых задействовано около 47 тысяч военнослужащих, являются частью информационно-психологического давления на украинское и европейское общество. Эти 47 тысяч – это стратегические резервы, которые Россия накапливала в течение полугода. Однако, учитывая ежедневные потери оккупантов на уровне 1,5–2 тысяч человек, этих резервов хватит ненадолго.

Путин осознает, что после этой зимы у него не останется механизмов для давления на Украину, поэтому сейчас Кремль использует все имеющиеся ресурсы, включая откровенный шантаж.

Сможет ли Кремль заставить Украину пойти на мир: смотрите видео

Чтобы сорвать планы врага, Вооруженные Силы Украины начали действовать на опережение, нанося системные удары по ключевым объектам на территории России. Одним из важнейших достижений стало поражение военного аэродрома Ханска в Адыгее. Эта база использовалась для прикрытия Северного Кавказа и поддержки наступающих российских войск.

Уничтожение там истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34, а также радиотехнического оборудования и складов горюче-смазочных материалов фактически вывело аэродром из общей системы ПВО россиян. Это создает для украинских сил определенное "окно возможностей" и безопасный коридор для дальнейших операций на этом направлении.

Кроме того, успешные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, в частности по ЛПДС "Самара" (начало нефтепровода "Дружба"), и радиозаводу в Калуге, производящему детали для " ракет Х-101 ", наносят существенный удар по экономике и военно-промышленному комплексу России. Уничтожение резервуаров объемом 50 тысяч наносит ущерб на миллионы долларов, а их восстановление займет годы.

Наиболее революционным изменением в защите украинского неба становится формирование новой многоуровневой системы противовоздушной обороны. Роман Свитан выделяет три ключевых элемента этой "триады", способной нивелировать угрозу со стороны российских реактивных дронов и даже управляемых УАБ.

  • Первый элемент – это малые зенитные ракеты. Их производство уже запущено, и они относительно дешевы (несколько тысяч долларов за единицу), но способны уничтожать любые воздушные цели в любых погодных условиях благодаря радиолокационному наведению.
  • Второй элемент – пулеметные турели с искусственным интеллектом. Использование машинного зрения и алгоритмов позволяет мгновенно рассчитывать угол опережения для стрельбы, устраняя человеческий фактор.
  • Третий элемент – дроны-перехватчики.

Комбинация этих трех средств, вероятно, позволит создать плотную фронтальную систему ПВО малой дальности, которая практически на 100% защитит тылы от российских беспилотников.

Помимо внешнего давления, в России наблюдаются признаки внутренней политической турбулентности. " Митинги представителей КПРФ " с лозунгами "долой царя" накануне дня рождения Путина не является случайностью.

Свитан предполагает, что это может быть проявлением борьбы между так называемыми "башнями Кремля" и различными силовыми структурами. Мягкая реакция полиции на эти протесты выглядит как своеобразное приглашение к дальнейшему расшатыванию ситуации. Это свидетельствует о том, что часть российских элит недовольна политикой диктатора и готова использовать контролируемые протесты для демонстрации своих намерений.

На этом фоне украинские спецслужбы и Вооруженные Силы также готовят свои "подарки" – массированные удары дальнобойными средствами поражения по российским военным объектам. Накопление украинских беспилотников в течение последней недели указывает на подготовку к масштабной операции, которая должна стать болезненным ответом на российский террор.

Несмотря на успехи в борьбе с дронами, баллистические ракеты остаются серьезным вызовом. Системы Patriot способны прикрыть лишь небольшую часть территории Украины. По словам эксперта, единственным эффективным ответом на баллистические ракеты является собственное баллистическое оружие и ответные удары по территории врага.

К слову. Владимир Зеленский подтвердил первое применение в боевых условиях отечественной тактической ракеты FP-7 и анонсировал начало ее массового выпуска. Президент поблагодарил украинских военных за эффективность новой разработки компании Fire Point.

Надежды также возлагаются на украинский проект "Гром-2" и британские разработки гиперзвуковых ракет, которые могут поступить на вооружение уже в начале следующего года. В то же время агрессивные планы Кремля не ограничиваются Украиной.

Россия рассматривает возможность эскалации конфликта со странами Европы, в частности в регионе Балтийского моря. Европейские страны, такие как Германия, Франция, Великобритания и страны Балтии, уже активно готовятся к возможному столкновению. Одним из вариантов сдерживания российской агрессии в Европе может стать уничтожение остатков российского Балтийского флота силами украинских спецслужб при поддержке западных партнеров.