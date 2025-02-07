Энергия, как единая валюта будущего: каким будет мир искусственного интеллекта

Задумывались ли вы, осуществляя поисковый запрос в Google, сколько энергии на выполнение вашего поиска будет потрачено? Нет, не вашим компьютером или смартфоном, с которого вы сделали запрос. А "где-то там", где хранятся тера-петабайты тщательно систематизированной и проиндексированной информации, где работают алгоритмы технологического гиганта Alphabet (компания владелец Google).

Ведь оборудование должно потратить время (обычно это доли секунды) и энергию для того, чтобы выдать релевантный ответ на экран. Так вот, для того чтобы вы за небольшую долю секунды получили несколько страниц ответов на свой поисковый запрос, нужно потратить примерно ... 1 Вт-ч электроэнергии. Не так уж и много.

А сколько запросов вы сделали сегодня, вчера, за прошлую неделю? А за прошлый месяц? А за год? А сколько запросов делают миллиарды других пользователей поискового сервиса? В итоге получается не так уж и мало, не так ли? Объясняем это в материале 24 Канала.

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Сколько зарабатывают техногиганты

Обычно, первые несколько лент полученной из поиска информации занимают рекламные ссылки на сайты (они также отвечают на ваш запрос) – это контекстная реклама, которая и "оплатила" всю потраченную энергию, а также амортизацию стоимости оборудования, на котором хранится и обрабатывается вся информация, ваши поисковые запросы.

Судя по годовым отчетам компании Alphabet, техногигант делает все это не только с удовольствием, но и с немалой прибылью:

За третий квартал 2024 года компания Alphabet Inc., материнская компания Google, сообщила о чистой прибыли в размере 26,3 миллиарда долларов , что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка за этот период выросла на 15% и составила 88,3 миллиарда долларов .

, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка за этот период . За второй квартал 2024 года Alphabet сообщила о выручке в размере 84,7 миллиарда долларов, что на 14% больше по сравнению с 74,6 миллиарда долларов во втором квартале 2023 года.

Операционная прибыль составила 27,4 миллиарда долларов, а чистая прибыль – 23,6 миллиарда долларов, что также превышает показатели прошлого года.

Таким образом, за первые три квартала 2024 года совокупная выручка Alphabet составила примерно 253,5 миллиарда долларов, а совокупная чистая прибыль – около 73,5 миллиарда долларов. Официальный годовой отчет за весь 2024 финансовый год будет опубликован позже.

Как с поиском информации справляется искусственный интеллект

Однако мир не стоял на месте, и обычный поиск информации уже перестал удовлетворять требовательного пользователя. Новым вызовом стало не просто выдавать ответ на поисковый запрос, но и сформировать уже "переваренный и готовый к употреблению" результат о запрашиваемой информации.

С такой задачей смог справиться только искусственный интеллект (ИИ). Но в этом случае требования как к оборудованию, так и к затратам энергии стали другого, более высокого уровня. На простой вопрос к ИИ затраты энергии могут составлять от 10 до 100 Вт-ч электроэнергии (что в 10...100 раз больше, чем в случае с "обычным поисковиком"), а могут быть даже существенно больше, в зависимости от сложности задачи.

Однако и ответ вы получите совсем другого уровня – он не будет бесконечным списком ссылок на сайты, которые содержат (возможно, содержат) ответ на ваш вопрос. Ответ ИИ будет содержать четкие данные или объяснения по заданному вопросу.

К примеру, на вопрос "Является ли Гренландия частью ЕС?" я получил вот такой ответ: "Нет, Гренландия не является частью Европейского Союза. Она является автономной территорией Королевства Дании, которая получила самоуправление в 1979 году. Хотя Дания является членом ЕС, Гренландия вышла из Европейского экономического сообщества (предшественника ЕС) в 1985 году после референдума, главным образом из-за вопроса рыболовства. Однако Гренландия поддерживает особые отношения с ЕС через статус "заморской страны и территории" (ОКТ). Это позволяет ей пользоваться определенными льготами в торговле и получать финансовую помощь.

Еще совсем недавно подобный запрос в Google выдавал бесконечный список ссылок на различные сайты, и обычно начинался с Wikipedia.org и продолжался информационными сайтами с последними новостями, связанными с этой темой. Сейчас этот запрос в поисковике уже выдал кроме этого списка еще кое-что – в начале ответа содержится короткий текст, подготовленный с помощью ИИ (ничего не поделаешь – конкуренция).

Следующие уровни сложности – работа с изображениями и видео

Создание и обработка изображений – это еще та задача, и затраты энергии здесь также совсем другого, значительно более высокого уровня. Так для создания обычной картинки, "где-то там" в удаленных вычислительных центрах должно быть потрачено от 1 000 до 5 000 Вт-ч энергии. Все опять же зависит от уровня сложности поставленной задачи. Количество затраченной энергии может быть даже значительно больше.

для примера, вы решили превратить рисунок вашего ребенка в настоящий компьютерный дизайнерский проект.

Делаете фото, пишете задачу (prompt) для ИИ о преобразовании рисунка и... за 40 – 50 секунд и каких-то 3 – 5 кВт-ч энергии получаете результат.

Две версии того же рисунка, перерисованы с помощью DALL-E (компании Open AI):

если рисунок вам понравился, но вы захотели "перерисовать" его масляными красками – никаких проблем! Еще 50 – 60 секунд и несколько киловатт/часов энергии.

А здесь ИИ еще раз "перерисовал" оригинал, но масляными красками и кистью с мазками:

Еще более высоким уровнем сложности будет создание и обработка видео. Большинство подписок на такие сервисы платные, а стоимость может составлять от 30 – 40 долларов в месяц до нескольких сотен "вечнозеленых". За такую сумму вы получаете возможность генерировать движущиеся изображения высокой четкости, что будут соответствовать поставленным задачам, вашей фантазии и прихотливости. Количество сгенерированного видео может ограничиваться, в зависимости от типа вашей подписки, а пробный период обычно составляет всего 3 – 7 дней.



Скажете дорого? А что если для создания всего лишь 10 – 15 секундного видео затраты энергии могут составлять от 10 до 100 кВт-ч? "Где-то там", на суперсовременных вычислительных центрах, ради реализации вашей видео-фантазии тысячи сверхмощных процессоров NVIDIA будут работать, обрабатывая петафлопные потоки, чтобы в итоге вы получили движущуюся картинку, которую порой трудно отличить от реального видео.

Теперь идея строить вычислительные центры вблизи мощных энергогенерирующих электростанций выглядит вполне логичной. А, на первый взгляд, безумная мысль открыть законсервированные атомные станции – не такой уж и нелепой.

Человечество только переступило порог очередного технологического прорыва, очередной эры – искусственного интеллекта, а перспективы уже даже не впечатляют, а, скорее, пугают. Если провести параллели между открытием широкого доступа к ИИ и открытием радио в конце 19 века (напомним, первая радиопередача между военными кораблями Великобритании состоялась в 1899 году), то мы "находимся где-то в 1904 – 1905 годах", потому что в 1912 году, после катастрофы Титаника, радио стало обязательным атрибутом не только на военных кораблях, но и на больших гражданских судах (ИИ в наши дни еще не стал обязательным атрибутом в большинстве применений).

А теперь представьте себе тогдашнего инженера, которому показали портативную рацию, потом телевизор, компьютер, iPhone... А теперь представьте себя настоящего, которому показывают ИИ с 2030 – 2040 года. Уровень ошеломления будет примерно таким же. Это если человечеству хватит энергии… Добро пожаловать в будущее!

При написании этой статьи было использовано:



- 7 поисковых запросов в Google (~10 Вт/час)

- 4 запроса к ChatGPT (~100 Вт/час)

- 4 генерации изображений от Dall-E (~20,000 Вт/час)



Итого – около 20,110 Вт/час электроэнергии.