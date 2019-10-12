Искусственный товар: Пристайко рассказал о кадровых ротациях послов

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о постоянной ротации украинских послов, которая продолжается прямо сейчас. По его словам, президент постоянно пересматривает и согласовывает кандидатуры, а МИД направляет запросы в другие государства.

По состоянию на сегодня остаются вакантными должности около 30 послов. При этом общее количество украинских послов составляет 90 человек, Пристайко рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Это серьезная работа. Почти треть послов уже сейчас в состоянии переутверждения. Некоторые случаи требовали давно нашего внимания. Были послы, которые были назначены еще президентом Ющенко. Можете себе представить, как долго этот процесс не был пересмотрен. Это именно та работа, которую мы сейчас активно выполняем,

– рассказал глава МИД.

По его словам, в этом вопросе нет никакой политической подоплеки. Мол, стоит просто возвращать людей домой, чтобы они не забывали, на какую страну работают.

При этом он заверил, что никаких проблем с постоянными ротационными процессами. С его слов, Министерство иностранных дел является стабильным органом, который привык работать в таких условиях.

"У нас обычно до 4 лет человек находится за границей, 2 года – здесь. Мы адаптировались к этому. Есть определенный рост карьерный людей, и готовятся новые и новые кадры, но всегда не хватает. Это общая болезнь любой системы, включая украинскую дипломатическую службу", – пояснил Вадим Пристайко.

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Он также отметил, что МИД ищет кадры не только внутри себя, а главными требованиями к кандидатам являются не только знания языков – важны связи с бизнесом, культурным и экспертным средами, а также умение человека управлять коллективом.

"Нам нужны послы в Ираке, Ливии, в африканских странах, нам нужны послы со знанием редких языков и пониманием китайского, японского, корейского, индонезийского. Не так просто найти этих уникальных людей. Вообще посол - это искусственный товар", - заявил министр.

Отдельно он прокомментировал увольнение с должности экс-посла Украины в США Валерия Чалого. По мнению Пристайко, это было абсолютно политическое назначение.

Так часто бывает, когда в такую важную страну, как США назначается человек, которому непосредственно доверяет президент. Есть некоторые страны, которые так не делают, привлекая только профессиональных дипломатов, даже к такой сложной и ответственной работе. Предыдущий президент выбрал такой путь,

– пояснил глава МИД.

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Он также подчеркнул, что провел накануне встречи с Чалым, во время которой тот рассказал о том, чего удалось достичь в течение 4 лет работы, а также о том, чего не удалось делать, чтобы преемники подхватили работу и продолжили.

"Насколько я понимаю, у него есть свои определенные планы, которые он намерен реализовывать", – резюмировал Вадим Пристайко.

Что известно о работе послов?

Посол – дипломатический представитель страны в иностранном государстве. В Украине послы назначаются президентом по представлению Министерства иностранных дел.