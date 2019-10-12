Штучний товар: Пристайко розповів про кадрові ротації послів

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про постійну ротацію українських послів, яка триває просто зараз. За його словами, президент постійно переглядає та погоджує кандидатури, а МЗС надсилає запити до інших держав.

Станом на сьогодні залишаються вакантними посади близько 30 послів. При цьому загальна кількість українських послів становить 90 осіб, розповів Пристайко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Це серйозна робота. Майже третина послів вже зараз в стані перезатвердження. Деякі випадки вимагали давно уваги нашої. Були посли, які були призначені ще президентом Ющенком. Можете собі уявити, як довго цей процес не був переглянутий. Це саме та робота, яку ми зараз активно виконуємо,

– розповів глава МЗС.

За його словами, у цьому питанні немає жодного політичного підґрунтя. Мовляв, варто просто повертати людей додому, щоб вони не забували, на яку країну працюють.

При цьому він запевнив, що жодних проблем з постійними ротаційними процесами. З його слів, Міністерство закордонних справ є стабільним органом, що звик працювати в таких умовах.

"У нас в зазвичай 4 роки людина перебуває за кордоном, 2 роки – тут. Ми адаптувалися до цього. Є певне зростання кар'єрне людей, і готуються нові і нові кадри, але завжди не вистачає. Це загальна хвороба будь-якої системи, включаючи українську дипломатичну службу", – пояснив Вадим Пристайко.

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Він також зауважив, що МЗС шукає кадри не лише всередині себе, а головними вимогами до кандидатів є не лише знання мов – важливими є зв'язки з бізнесом, культурним та експертним середовищами, а також вміння людини керувати колективом.

"Нам потрібні посли в Іраку, Лівії, в африканських країнах, нам потрібні посли зі знанням рідкісних мов і розумінням китайської, японської, корейської, індонезійської. Не так просто знайти цих унікальних людей. Взагалі посол – це штучний товар", – заявив міністр.

Окремо він прокоментував звільнення з посади експосла України у США Валерія Чалого. На думку Пристайка, це було абсолютно політичне призначення.

Так часто буває, коли в таку важливу країну, як США призначається людина, якій безпосередньо довіряє президент. Є деякі країни, які так не роблять, залучаючи тільки професійних дипломатів, навіть до такої складної і відповідальної роботи. Попередній президент обрав такий шлях,

– пояснив глава МЗС.

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Він також підкреслив, що провів напередодні зустрічі з Чалим, під час якої той розповів про те, чого вдалося досягти протягом 4 років роботи, а також про те, чого не вдалося робити, щоб наступники підхопили роботу і продовжили.

"Наскільки я розумію, у нього є певні свої плани, які він має намір реалізовувати", – резюмував Вадим Пристайко.

Що відомо про роботу послів?Посол – дипломатичний представник держави в іноземній державі. В Україні посли призначаються президентом за поданням Міністерства закордонних справ.