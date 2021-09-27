В Исландии пересчитали голоса: парламента с большинством женщин все же не будет
Источник:BBC
Впервые в мире в Исландии законодательный орган мог быть более чем на 50% представлен женщинами. Однако после пересчета голосов оказалось, что большинство все же будет представлено мужчинами.
Около 30 из 63 мест в парламенте получили женщины. Это 47,6%, при том что при предыдущем подсчете отметка достигала 52%.
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В Исландии не будет парламента с женским большинством
Изначально явное большинство женщин в парламенте считали знаковым достижением. По данным Межпарламентского союза, ни одна европейская страна не преодолела 50% порог, а Швеция приблизилась к 47%.
Следовательно, сейчас это все равно будет наибольший показатель количества женщин, хоть и не большинство.
В историческом и международном свете важнейшей новостью является то, что теперь женщины впервые являются большинством в парламенте Исландии и впервые в Европе. Это хорошая новость,
– сказал президент Гудни Йоханнессон.
Исландия долгое время считалась лидером в области гендерного равенства, и ее 12-й год подряд признают самой равноправной нацией в мире по рейтингу Всемирного экономического форума.
В отличие от некоторых других стран, как например, в Украине, в Исландии нет законных квот представительства женщин в парламенте. Впрочем, некоторые партии требуют, чтобы минимальное количество кандидатов были женщины.
Выборы в Исландии: главное
- В Исландии 25 сентября выбирали новых представителей в альтинг – старейший парламент в мире. По предварительным результатам выборов, из 63 мест 33 должны были занять женщины.
- Как свидетельствуют предварительные подсчеты, действующее лево-правое коалиционное правительство во главе с премьер-министром Катрин Якобсдоттир получило поддержку.
- Однако ее партия "Движение левых зеленых", похоже, потеряет несколько мест в парламенте, что ставит под сомнение ее будущее на посту премьер-министра.