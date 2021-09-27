Близько 30 із 63 місць у парламенті отримали жінки. Це 47,6%, при тому що за попереднього підрахунку позначка сягала 52%.
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В Ісландії не буду парламенту з жіночою більшістю
Спочатку явну більшість жінок у парламенті вважали знаковим досягненням. За даними Міжпарламентського союзу, жодна європейська країна не подолала 50% поріг, а Швеція наблизилася до 47%.
Відтак, наразі це все одно буде найбільший показник кількості жінок, хоч і не більшість.
В історичному та міжнародному світлі найважливішою новиною є те, що тепер жінки вперше є більшістю в парламенті Ісландії та вперше в Європі. Це хороша новина,
– сказав президент Гудні Йоханнессон.
Ісландія тривалий час вважалася лідером у галузі гендерної рівності, і її 12-й рік поспіль визнано найбільш рівноправною нацією у світі за рейтингом Всесвітнього економічного форуму.
На відміну від деяких інших країн, як наприклад, в Україні, в Ісландії немає законних квот щодо представництва жінок у парламенті. Втім, деякі партії вимагають, щоб мінімальна кількість кандидатів були жінки.
Вибори в Ісландії: головне
- В Ісландії 25 вересня обирали нових представників до Альтінгу – найстарішого парламенту в світі. За попередніми результатами виборів, із 63 місць 33 мали посісти жінки.
- Як свідчать попередні підрахунки, чинний ліво-правий коаліційний уряд на чолі з прем'єр-міністркою Катрін Якобсдоттір здобув підтримку.
- Однак її партія "Рух лівих зелених", схоже, втратить кілька місць у парламенті, що ставить під сумнів її майбутнє на посаді прем'єр-міністра.