Глава ХАМАС Исмаила Ханию убит в Тегеране

В Иране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Эту информацию подтвердили в Корпусе стражей революции Ирана 31 июля утром.

ХАМАС обвинил в убийстве Израиль. Известно, что Хание руководил политическими операциями ХАМАС из эмиграции в Катаре, в Тегеране.

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Что известно о смерти Хание

Утром 31 июля в Корпусе стражей революции Ирана сообщили о смерти одного из самых высоких лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Его убили в Иране.

В ХАМАС обвинили Израиль в убийстве Хание, который руководил политическими операциями ХАМАС из эмиграции в Катаре и Тегеране.

В заявлении ХАМАС добавили, что Хание погиб в результате израильского рейда на его резиденцию в Тегеране после окончания инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Сейчас Израиль не предоставлял никаких комментариев.

Напомним что вчера, 30 июля, Израиль нанес авиаудар по столице Ливана. В результате этого удара мог быть убит один из высокопоставленных участников "Хезболлы" Хаджи Мохсан или Фуад Шукр.