В Испании тысячи людей эвакуировали из-за масштабных лесных пожаров

В провинции Сарагоса в Испании с 13 августа начались масштабные лесные пожары. Огонь может добраться и до домов, поэтому более 2 тысяч местных жителей пришлось эвакуировать.

Огонь сжег 8 тысяч гектаров менее чем за сутки. Об этом сообщил региональный президент Арагона Хавьер Ламбан.

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В Испании массово эвакуируют людей

Во время пожара в Валь-де-Эбо сгорело не менее 3500 гектаров. Поэтому эвакуировали 1 000 местных жителей. Позже в полиции сообщили, что пришлось вывезти из провинции еще 70 человек.

Всего из соображений безопасности в испанских автономных сообществах Арагон и Валенсия эвакуировали по меньшей мере 2,5 тысячи человек.

Отмечается, что из-за возгорания в районе муниципалитета Аньон-де-Монкайо в провинции Сарагоса свои дома покинули около 1,5 тысячи человек. Огонь уже сжег 8 тысяч гектаров земли.

Испанию охватили лесные пожары / фото из твиттера

Масштабные лесные пожары охватили россию

В разных регионах россии вспыхнули масштабные лесные пожары. Спасатели не могли обуздать огонь в Сибирской Тайге, а в Минусинском районе Красноярского края объявляли чрезвычайное положение.

россияне долго не могли справиться с лесными пожарами, распространявшимися на новые площади. Количество привлеченных спасателей перевалило за тысячу.

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