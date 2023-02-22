Годовщина полномасштабного вторжения: в Испании состоялся благотворительный вечер в поддержку Украины

В Барселоне 21 февраля прошло благотворительное мероприятие, приуроченное к годовщине полномасштабной войны в Украине. Гостей принимал отель Catalonia Ramblas.

Организаторами выступили посольство Украины в Испании с генеральным консульством в Барселоне с содействием проекта SOS Ucrania.

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Как сообщают организаторы, во время мероприятия для гостей детский хор исполнял украинские песни. Среди гостей были родные наших военных, в том числе – жена украинского защитника Людмила Кузюк.

В своей речи она поблагодарила Испанию и испанцев за убежище сотен детей и матерей, в частности детей-сирот, а также за всестороннюю помощь спасающей жизнь Украине.



Благотворительное мероприятие в поддержку Украины в Испании / Фото предоставлено 24 Канала



Участие в мероприятии приняли дети / Фото предоставлено 24 Канала



Организаторами выступили посольство Украины в Испании / Фото предоставлено 24 Канала

Добавим, что организаторы SOS Ucrania приглашают всех желающих присоединиться к мирному шествию 24 февраля в честь первой годовщины российского вторжения в Украину.

Собираясь вместе, чтобы поддержать Украину, мы также будем чествовать храбрых мужчин и женщин, боровшихся за свою свободу и независимость в последние годы,

– пишут организаторы.

Мероприятие пройдет в Порту в 18.00.