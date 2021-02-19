В Испании продолжаются массовые протесты из-за ареста рэпера: какая сейчас ситуация – фото
В Испании уже третий день продолжаются протесты. Люди выходят на улицы из-за ареста рэпера Пабло Аселя. В результате беспорядков по меньшей мере 1 человек пострадал, есть задержанные.
Источник:El Diario
Основные протесты проходят в Барселоне. На улицы вышли сотни людей.
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Какова сейчас ситуация в Испании
Протестующие выходят на улицы уже третьи сутки подряд. Они строят баррикады, поджигают мусорные контейнеры, бросают камни и другие предметы в стражей порядка. Одна из акций протеста завершилась приездом пожарных. Дело в том, что огонь случайно перебросился на деревья, поэтому и понадобилась помощь спасателей.
По информации правоохранителей, протестующие ведут себя крайне агрессивно. Они забросали камнями полицейских, их автомобили и даже витрины случайных магазинов.
Известно, что протесты вспыхнули после ареста рэпера Пабло Аселя. Его приговорили к 9 месяцам заключения. Все из-за оскорбления королевского дома и восхваления терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I. Асель должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но он этого не сделал.
Протесты в Испании: что было раньше
- 17 февраля на улицы испанских городов вышли протестовать несколько тысяч местных жителей. В целом примерно 2 тысячи человек собрались в центре столицы Каталонии.
- Издание ANI сообщает, что в результате беспорядков около 30 человек пострадали, 8 из них оказались в больнице.
- Митингующие бросали в полицию бутылки и камни. Взамен последние применяли слезоточивый газ и резиновые пули.
Протесты в Испании продолжаются / Фото AFP, AP, EFE
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