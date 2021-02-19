В Іспанії тривають масові протести через арешт репера: яка зараз ситуація – фото
В Іспанії вже третій день поспіль тривають протести. Люди виходять на вулиці через арешт репера Пабла Аселя. Внаслідок заворушень щонайменше 1 людина постраждала, є затримані.
Джерело:El Diario
Основні протести проходять в Барселоні. На вулиці вийшли сотні людей.
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Яка зараз ситуація в Іспанії
Протестувальники виходять на вулиці вже третю добу поспіль. Вони будують барикади, підпалюють сміттєві контейнери, кидають каміння та інші предмети в правоохоронців. Одна з акцій протесту завершилася приїздом пожежників. Річ у тім, що вогонь випадково перекинувся на дерева, тому і знадобилася допомога рятувальників.
За інформацією правоохоронців, протестувальники поводяться вкрай агресивно. Вони закидали камінням поліцейських, їхні автівки та навіть вітрини випадкових магазинів.
Відомо, що протести спалахнули після арешту репера Пабла Аселя. Його засудили до 9 місяців ув'язнення. Все через образу королівського дому і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I. Асель повинен був добровільно з'явитися у в'язницю 12 лютого, але він цього не зробив.
Протести в Іспанії: що було раніше
- 17 лютого на вулиці іспанських міст вийшли протестувати декілька тисяч місцевих жителів. Загалом приблизно 2 000 людей зібралися в центрі столиці Каталонії.
- Видання ANI повідомляє, що у результаті заворушень приблизно 30 людей постраждали, 8 з них опинилися у лікарні.
- Мітингувальники жбурляли в поліцію пляшки та каміння. Натомість останні застосовували сльозогінний газ та гумові кулі.
Протести в Іспанії тривають / Фото AFP, AP, EFE
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