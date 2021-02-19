В Іспанії вже третій день поспіль тривають протести. Люди виходять на вулиці через арешт репера Пабла Аселя. Внаслідок заворушень щонайменше 1 людина постраждала, є затримані.

Основні протести проходять в Барселоні. На вулиці вийшли сотні людей.

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Яка зараз ситуація в Іспанії

Протестувальники виходять на вулиці вже третю добу поспіль. Вони будують барикади, підпалюють сміттєві контейнери, кидають каміння та інші предмети в правоохоронців. Одна з акцій протесту завершилася приїздом пожежників. Річ у тім, що вогонь випадково перекинувся на дерева, тому і знадобилася допомога рятувальників.

За інформацією правоохоронців, протестувальники поводяться вкрай агресивно. Вони закидали камінням поліцейських, їхні автівки та навіть вітрини випадкових магазинів.

Зверніть увагу! Внаслідок заворушень щонайменше 1 правоохоронець постраждав. Ще 8 протестувальників затримали.

Відомо, що протести спалахнули після арешту репера Пабла Аселя. Його засудили до 9 місяців ув'язнення. Все через образу королівського дому і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I. Асель повинен був добровільно з'явитися у в'язницю 12 лютого, але він цього не зробив.

Протести в Іспанії: що було раніше

17 лютого на вулиці іспанських міст вийшли протестувати декілька тисяч місцевих жителів. Загалом приблизно 2 000 людей зібралися в центрі столиці Каталонії.

столиці Каталонії. Видання ANI повідомляє, що у результаті заворушень приблизно 30 людей постраждали , 8 з них опинилися у лікарні.

, 8 з них опинилися у лікарні. Мітингувальники жбурляли в поліцію пляшки та каміння. Натомість останні застосовували сльозогінний газ та гумові кулі.

Протести в Іспанії тривають / Фото AFP, AP, EFE