Испания не впустила военный корабль России в свой порт: в Москве возмутились

Испания не позволила российским эсминцу "Вице-адмирал Кулаков" и спасательному буксирному судну "Алтай" зайти в порт города Сеута. В Москве назвали это "равнением Мадрида на русофобское крыло НАТО".

Реакция России на недопуск своих кораблей

Решение Испании не допустить в порт корабли военно-морских сил России якобы противоречит декларации о стратегическом партнерстве. Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел.

Ранее Ракетный эсминец ВМС Италии вошел в Черное море

Утечка сюжета о недопуске кораблей России в порт Сеуты, похоже, демонстрирует равнение Мадрида на русофобское крыло НАТО,

– заявили в МИД России.

Почему Испания не впустила суда

Россия направила просьбу о входе судов в порт еще в начале лета. Корабли должны были остановиться на дозаправку и техническое обслуживание. Впрочем испанский МИД попросил предоставить информацию о маршруте и цели плавания. Москва ничего на это не ответила, соответственно Мадрид не отреагировал на просьбу на заход в порт, писали испанские СМИ.

Отметим, что Россия еще в 2016 году объявила, что планы ее флота являются военной тайной. Поэтому Испания заранее знала, что Кремль не предоставит информацию о маршруте.

Ранее российские суда останавливались в Сеуте довольно часто. Это вызвало возмущение союзников Испании в НАТО и Евросоюзе. Европарламент просил испанское правительство объяснить, насколько такое сотрудничество с россиянами согласуется с санкциями ЕС.