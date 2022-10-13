Испания передаст Украине 4 системы ПВО Hawk: о них просила Украина

На фоне массовых ракетных атак Украина получит от Испании 4 системы ПВО Hawk. Помощь со стороны Испании анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующее заявление Йенс Столтенберг сделал во время брифинга после заседания министров обороны Альянса. По словам генсека НАТО, Испания 13 октября решила предоставить Украине системы ПВО.

Достойно внимания Украина получит ракеты AMRAAM для NASAMS: какова их дальность и характеристики

Столтенберг сообщил о военной помощи Украине

Йенс Столтенберг сообщил, что союзники в НАТО предоставляют Украине передовые системы, в том числе артиллерию, средства противовоздушной обороны и бронетехнику.

Я приветствую сегодняшнее объявление Испании о предоставлении четырех пусковых установок Hawk для усиления противовоздушной обороны Украины – вдобавок к тому, что союзники предоставили в течение последних дней. Спасибо союзникам за весомые взносы, и призываю и дальше усиливать поддержку,

– сказал генсек НАТО.

Украина попросила союзников о ПВО

. MIM-23 Hawk – американский военный зенитный ракетный комплекс средней дальности Дальность уничтожения целей – до 45 – 50 километров, высотность цели – до 20 километров, скорость ракеты – 2,4 Маха. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что Украина попросила у союзников и партнеров интегрированную систему противовоздушной обороны, включающую системы малой, средней и большой дальности.

Среди систем ПВО, которые запросила Украина – Hawk или усовершенствованная Hawkeye. Марк Милли сказал, что эта система средней дальности и средней высоты более старая, но достаточно эффективная.

На фоне массовых ракетных ударов, кторые наносит Россия по Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приоритетом Альянса стало предоставление нашей стране дополнительных систем ПВО.

Генсек НАТО объявил, что Украина получит от Альянса средства для борьбы с беспилотниками для защиты от атак России на гражданскую инфраструктуру.

Зеленский призвал укрепить ПВО Украины

Президент Владимир Зеленский во время участия в пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ призвал укрепить ПВО Украины.

Глава государства заявил, что Украина ожидает мощных шагов от Италии и Франции. При этом Зеленский сказал, что у Украины есть свои системы ПВО, но их недостаточно.

"Мы боремся с территориально большим государством, с большим объемом техники и ракет. Мы очень хотим, чтобы эта поддержка была в разы больше. Мы ожидаем от Франции и Италии мощных шагов... И тут нечего добавить. У нас есть 10% того, что нам нужно, если честно", – резюмировал президент.

Вас это может заинтересовать – Украину мощно усилят в небе: смотрите видео