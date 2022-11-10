Испания передаст Украине еще две системы ПВО HAWK

Испания решила предоставить Украине две дополнительные зенитные установки HAWK для нужд противовоздушной обороны в дополнение к уже анонсированным четырем.

Об этом рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес во время встречи с украинскими военными.

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Еще две пусковые установки будут отправлены именно потому, что об этом нас попросили из НАТО, для помощи Украине,

– рассказала Маргарита Роблес.

Также Роблес объявила, что Испания предоставит Украине батарею гаубиц калибром 105 миллиметров, которые осваивает 21 украинский военнослужащий на базе в Альмерии, а также дополнительные генераторы для покрытия дефицита электроэнергии в стране.

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Кроме того, Испания передала Украине 77 тысяч зимних мундиров для военнослужащих.

По словам чиновника, военная и гуманитарная помощь из Испании Украине поступала буквально с первого дня полномасштабной войны, а испанские самолеты совершили 50 полетов по 11 часов каждый.

Мы твердо преданы Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны,

– отметила Роблес.

Что известно о ПВО HAWK Это зенитно-ракетный комплекс. Он предшественник системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. Сам комплекс оценивается в 15 миллионов долларов, а ракеты к нему – по 250 тысяч долларов за одну единицу. Это зенитно-ракетный комплекс. Он предшественник системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. Сам комплекс оценивается в 15 миллионов долларов, а ракеты к нему – по 250 тысяч долларов за одну единицу.

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