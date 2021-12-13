Испания предостерегла ЕС от шагов, которые могут вызвать эскалацию со стороны России

В Испании призвали Евросоюз воздержаться от любых шагов, которые могут усугубить ситуацию вокруг Украины. Необходимо сделать все, чтобы предотвратить эскалацию со стороны России.

Дипломаты должны "перетасовать все гипотезы", чтобы своевременно реагировать на возможное вторжение России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

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Министр добавил, что приоритетной задачей остается снижение напряженности.

ЕС не должен делать то, что способствует эскалации, необходимо, насколько это возможно, ослабить напряженность,

– сказал Альбарес.

Угроза нападения России: что известно

В ноябре украинская разведка предупредила о возможной угрозе нападения России. Утверждали, что атака может произойти в январе 2022 года. Оккупанты стягивают к границе свои войска якобы, пытаясь, взять нашу страну "в кольцо". Предполагалось, что Россия может атаковать с трех сторон.

На фоне таких угроз президент США Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным предупредил Россию о серьезных санкциях в случае вторжения в Украину. После этого Байден поговорил с Зеленским, где заверил, что Америка поддержит Украину.

СМИ писали, что среди возможных санкций рассматривали даже отключение России от международной банковской системы SWIFT.

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