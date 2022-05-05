Испанская полиция подтверждает задержание Шария, – местные СМИ

В Испании накануне задержали пророссийского блогера Анатолия Шария. Арест произошел на основе международного ордера, пишут местные СМИ.

По информации СМИ, Шария задержали в городе Таррагона в Каталонии. При этом у полиции был международный ордер на арест.

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Испанская полиция говорит, что Шарий будет привлечен к ответственности

Источники полиции Испании уверяют, что Шария удастся привлечь к ответственности. Мадрид и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.

Местные СМИ пишут, что Шарий с женой и сыном жил в Таррагоне с 2019 года и официально прошел регистрацию несколько месяцев назад. Еще у Шария якобы есть квартира в Барселоне. До этого пророссийский блогер находился несколько лет на территории Литвы.

Блогера должны судить в Украине

25 марта активисты обнаружили дом Шария в Испании. Сам блогер вышел к людям и начал с ними ссориться.

Блогера планируют судить на украинской территории, для этого Шария следует экстрадировать из Испании. Нардеп Федор Вениславский сообщил, что Шария задержали в рамках международной правовой помощи.

Между тем испанские СМИ сообщают, что дело о задержании блогера рассмотрит Национальный суд Испании. Ожидается, что заседание может стартовать уже в ближайшее время – даже в течение нескольких часов. Адвокатом Шария будет Гонсало Бое.

Что известно о санкциях против Анатолия Шария

Шария в Украине подозревают в государственной измене и разжигании межнациональной и расовой розни.

О подозрении ему сообщили еще в 2021 году.

В СБУ говорят, что Шарий распространял фейки и вредил безопасности государства в информационной сфере. Вероятно, он действовал по заказу иностранных спецслужб.

В санкционный список СНБО он попал еще 20 августа 2021 года. В целом перечень карательных ограничений в отношении него только расширили.

После начала российского вторжения блогеру заблокировали страницы в фейсбуке и инстаграме. Впоследствии такая же участь ждала и его ютуб-канал, а также канал его жены Ольги.

Смотрите в видео: что будет дальше с Шарием