Испанская полиция подтверждает задержание Шария, – местные СМИ
Источник:El Diario
В Испании накануне задержали пророссийского блогера Анатолия Шария. Арест произошел на основе международного ордера, пишут местные СМИ.
По информации СМИ, Шария задержали в городе Таррагона в Каталонии. При этом у полиции был международный ордер на арест.
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Испанская полиция говорит, что Шарий будет привлечен к ответственности
Источники полиции Испании уверяют, что Шария удастся привлечь к ответственности. Мадрид и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.
Местные СМИ пишут, что Шарий с женой и сыном жил в Таррагоне с 2019 года и официально прошел регистрацию несколько месяцев назад. Еще у Шария якобы есть квартира в Барселоне. До этого пророссийский блогер находился несколько лет на территории Литвы.Обратите внимание! 25 марта активисты обнаружили дом Шария в Испании. Сам блогер вышел к людям и начал с ними ссориться.
Блогера должны судить в Украине
Блогера планируют судить на украинской территории, для этого Шария следует экстрадировать из Испании. Нардеп Федор Вениславский сообщил, что Шария задержали в рамках международной правовой помощи.
Между тем испанские СМИ сообщают, что дело о задержании блогера рассмотрит Национальный суд Испании. Ожидается, что заседание может стартовать уже в ближайшее время – даже в течение нескольких часов. Адвокатом Шария будет Гонсало Бое.
Что известно о санкциях против Анатолия Шария
- Шария в Украине подозревают в государственной измене и разжигании межнациональной и расовой розни.
- О подозрении ему сообщили еще в 2021 году.
- В СБУ говорят, что Шарий распространял фейки и вредил безопасности государства в информационной сфере. Вероятно, он действовал по заказу иностранных спецслужб.
- В санкционный список СНБО он попал еще 20 августа 2021 года. В целом перечень карательных ограничений в отношении него только расширили.
- После начала российского вторжения блогеру заблокировали страницы в фейсбуке и инстаграме. Впоследствии такая же участь ждала и его ютуб-канал, а также канал его жены Ольги.
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