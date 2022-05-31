Испанский депутат в Европарламенте продвигает нарратив, что США и НАТО выиграют от войны в Украине

Российская пропаганда работает не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. В Европарламенте нужные для Кремля пропагандистские нарративы продвигает испанский депутат Мануэль Пинеда.

Испанский депутат против санкций и оружия для Украины

Депутат Европарламента от Испании продвигает нарратив, что США и НАТО выиграют от войны в Украине. Пинеда с трибуны Европарламента заявлял, что "события в Украине" – это "провокация" со стороны США и НАТО.

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По убеждению испанского депутата, США и страны НАТО вроде бы хотят "изменить мировой порядок, ведь теряют свое влияние".

Мануэль Пинеда не поддерживает санкционную политику против режима Владимира Путина и поставку оборонной помощи Украине. По мнению евродепутата, санкции не делают Россию беднее, когда США вроде бы обогащаются.

Что касается оружия, то Пинеда беспокоит не то, что Украина в меньшинстве сдерживает большую армию России, а будущее "разоружение" нашей страны. Он подверг критике поставки вооружения, ведь потом "кто-то должен разоружать украинские бандформирования".

В Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) отметили, что пропаганда Кремля регулярно распространяет пророссийские комментарии Пинеды. В частности, пропагандисты распространяют его, что основная задача США и НАТО в Украине якобы помешать "союзу Китая и России".

Также в ЦПД добавили, что евродепутат в течение нескольких лет подстрекает мировое сообщество против НАТО, называя Альянс "преступной группировкой".

Российская пропаганда продолжает информационную войну

Кроме ракетных, минометных, артиллерийских и других ударов, Россия продолжает вести войну на информационном фронте. Москва пытается дискредитировать Украину в глазах международного сообщества.

Недавно кремлевская пропаганда пробила очередное дно. В России заявили, что Украина виновата в продовольственном кризисе . В Кремле, похоже, забыли, что именно они блокируют украинские порты в Черном море и воруют зерно.

Также Россия пытается подорвать доверие европейцев к Украине. К сожалению, из-за российской агрессии дома покинули несколько миллионов украинцев. СМИ России распространяют информацию о так называемой "усталости" жителей европейских стран от украинцев.

Вместе с тем, пропаганды хватает и в европейских СМИ. В частности, в Венгрии соратник венгерского премьера Жолт Байер цинично сравнил Украину с нацистской Германией .

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