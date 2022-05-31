Іспанський депутат проти санкцій та зброї для України

Депутат Європарламенту від Іспанії просуває наратив, що США та НАТО виграють від війни в Україні. Пінеда з трибуни Європарламенту заявляв, що "події в Україні" – це буцімто "провокація" з боку США та НАТО.

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На переконання іспанського депутата, США та країни НАТО начебто хочуть "змінити світовий порядок, адже втрачають свій вплив".

Мануель Пінеда не підтримує санкційну політику проти режиму Володимира Путіна та постачання оборонної допомоги Україні. На думку євродепутата, санкції не роблять Росію біднішою, коли США буцімто збагачуються.

Щодо зброї, то Пінеду турбує не те, що Україна в меншості стримує велику армію Росії, а майбутнє "роззброєння" нашої країни. Він розкритикував постачання озброєння, адже потім "хтось має роззброювати українські бандформування".

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) зазначили, що пропаганда Кремля регулярно поширює проросійські коментарі Пінеди. Зокрема, пропагандисти поширюють його заявив, що основне завдання США та НАТО в Україні буцімто завадити "союзу Китаю та Росії".

Також у ЦПД додали, що євродепутат протягом декількох років підбурює світову спільноту проти НАТО, називаючи Альянс "злочинним угрупованням".

Російська пропаганда продовжує інформаційну війну

Окрім ракетних, мінометних, артилерійських та інших ударів Росія продовжує вести війну на інформаційному фронті. Москва намагається дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти.

Нещодавно кремлівська пропаганда пробила чергове дно. У Росії заявили, що буцімто Україна винна у продовольчій кризі. У Кремлі, схоже, забули, що саме вони блокують українські порти в Чорному морі та крадуть наше зерно.

Також Росія намагається підірвати довіру європейців до України. На жаль, через російську агресію домівки покинули декілька мільйонів українців. ЗМІ Росії поширюють інформацію про так звану "втому" жителів європейських країн від українців.

Разом з тим, пропаганди не бракує і в європейських ЗМІ. Зокрема, в Угорщині соратник угорського прем'єра Жолт Баєр цинічно порівняв Україну з нацистською Німеччиною.

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