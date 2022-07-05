Испанский истребитель перехватил самолет после шутки подростка о бомбе на борту: видео момента

Пассажирский самолет лоукостера easyJet летел в испанский город Махон. Но судно перехватил истребитель Гражданской гвардии Испании.

Это произошло после сообщения о заминировании. Шутник, обнародовавший ложную информацию, может компенсировать расходы полиции.

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Самолет приземлили из-за шутки подростка

В воскресенье (говорится о 3 июля – 24 канале) командно-диспетчерский пункт испанского аэропорта Менорка получил сообщение об угрозе подрыва на борту самолета, которую в соцсетях разместил 18-летний гражданин Великобритании.

– говорится в сообщении.

После этого Гражданская гвардия Испании подняла истребитель для перехвата самолета. Дальше истребитель его сопровождал и самолет приземлился вдали от других самолетов.

Перехват самолета из-за шутки: видео

Впоследствии образовали так называемый "безопасный периметр", вывели людей. В Гражданской авиации объяснили:

происходило выполнение установленного протокола, пока полиция не смогла подтвердить, что это была ложная угроза минирования;

ответственное лицо не было найдено в соцсетях вместе с еще пятью свидетелями.

18-летнего шутника уже арестовали. Его подозревают в нарушении общественного порядка.

"Если его вину докажут, то его заставят возмещать стоимость полицейской операции", – добавила пресса.

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