Испанский суд отпустил Шария на свободу, но с подпиской о невыезде, – СМИ
Источник:El Pais
Пропагандист Анатолий Шарий был отпущен на свободу. Испанские СМИ заявили, что суд будет ждать, пока Украина не попросит об экстрадиции.
Шарию запретили покидать Испанию
В настоящее время Шарий находится на свободе. Однако без паспорта, ведь ему запретили выезжать за пределы Испании.
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Также Шария обязали дважды в месяц приходить в суд.
Эти меры прекращают свое действие в течение месяца, если Киев официально не подаст запрос на экстрадицию,
– говорится в сообщении.
То есть у Украины есть месяц для того, чтобы подготовить документы об экстрадиции пропагандиста.
Суд принял такое решение, поскольку считает, что Шарий не будет незаконно бежать из Испании. Ведь там он живет последние 8 лет.
Что известно о задержании пропагандиста
4 мая в Испании задержали пророссийского блогера Шария, которого Украина подозревает в государственной измене. Задержание произошло при содействии Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора. СБУ подчеркнула, что это задержание стало примером того, что все предатели Украины рано или поздно будут отвечать за свои преступления.
Когда произойдет экстрадиция блогера
Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский сообщил, что будут судить Шария в Украине. Поэтому "сейчас начнут процедуру его экстрадиции". Политик отметил, что блогер не вернется в Украину уже завтра. Ведь европейские государства очень строго следят за соблюдением всех правовых процедур. В то же время Вениславский убежден, что Шарий точно попадет на территорию Украины и будет отвечать за свои преступления перед законом.
Дело против Шария: главное
- Еще в феврале 2021 года Шарию объявили о подозрении по 2 статьям: государственная измена и нарушение равноправия граждан.
- Пророссийскому блогеру инкриминировали осуществление противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины. Речь идет о деятельности Шария в информационной сфере.
- 20 августа 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против пропагандиста санкции.
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