Испанский суд отпустил Шария на свободу, но с подпиской о невыезде, – СМИ

Пропагандист Анатолий Шарий был отпущен на свободу. Испанские СМИ заявили, что суд будет ждать, пока Украина не попросит об экстрадиции.

Шарию запретили покидать Испанию

В настоящее время Шарий находится на свободе. Однако без паспорта, ведь ему запретили выезжать за пределы Испании.

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Также Шария обязали дважды в месяц приходить в суд.

Эти меры прекращают свое действие в течение месяца, если Киев официально не подаст запрос на экстрадицию,

– говорится в сообщении.

То есть у Украины есть месяц для того, чтобы подготовить документы об экстрадиции пропагандиста.

Суд принял такое решение, поскольку считает, что Шарий не будет незаконно бежать из Испании. Ведь там он живет последние 8 лет.

Что известно о задержании пропагандиста

4 мая в Испании задержали пророссийского блогера Шария, которого Украина подозревает в государственной измене. Задержание произошло при содействии Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора. СБУ подчеркнула, что это задержание стало примером того, что все предатели Украины рано или поздно будут отвечать за свои преступления.

Когда произойдет экстрадиция блогера

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский сообщил, что будут судить Шария в Украине. Поэтому "сейчас начнут процедуру его экстрадиции". Политик отметил, что блогер не вернется в Украину уже завтра. Ведь европейские государства очень строго следят за соблюдением всех правовых процедур. В то же время Вениславский убежден, что Шарий точно попадет на территорию Украины и будет отвечать за свои преступления перед законом.

Дело против Шария: главное

Еще в феврале 2021 года Шарию объявили о подозрении по 2 статьям: государственная измена и нарушение равноправия граждан.

Пророссийскому блогеру инкриминировали осуществление противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины. Речь идет о деятельности Шария в информационной сфере.

20 августа 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против пропагандиста санкции.

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