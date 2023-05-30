Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров. По его словам, ракета очень хорошо использует всевозможные неровности в ландшафте.

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Чем сложнее рельеф, тем лучше для Storm Shadow

Он рассказал, что ракета программируется на определенный маршрут на земле перед вылетом. После этого она совершает полет с возможностью корректировки в воздухе. Она имеет постоянную спутниковую связь с центром управления на земле, а также использует ряд других систем наведения, помогающих избегать враждебных систем противовоздушной обороны.

Например, система TERPROM позволяет избегать систем ПВО врага: она в полете получает данные радиолокационного излучения радаров, что позволяет маневрировать и обходить системы ПВО,

– рассказал Крамаров.

Андрей Крамаров о применении ракет Storm Shadow

Военный эксперт отметил, что для такой цели как Крымский мост ракета Storm Shadow не сможет показать 100% эффективность. Дело в том, что маршрут к мосту проходит через ровную поверхность Азовского моря.

В то же время, для удара по военным объектам в Севастополе, она подойдет лучше всего. Город окружен Крымскими горами и разнообразными неровностями рельефа, которые Storm Shadow хорошо использует для избежание систем ПВО врага.

Что известно о ракетах Storm Shadow