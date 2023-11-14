Как использовать газовую горелку в случае блэкаута: в ГСЧС рассказали о рисках для жизни

В Украине из-за угрозы вероятных ударов России по энергетике готовятся к отключениям света. Украинцев предостерегли от рисков использования газовых горелок в помещениях.

Пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга дал практические советы, как безопасно использовать газовою горелку в домашних условиях, пишет 24 Канал.

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Как нужно выбирать газовую горелку

Прежде всего он подчеркнул, что нужно выбирать такую газовую горелку, где контакт к нагреваемому прибору не был минимальным. Хорунжий объяснил, каков риск, если контакт минимальный.

В качестве примера он привел нагрев сковороды с помощью горелки. Когда нагревается туристическая горелка, то тепло от нее идет в сковороду. Сковорода в свою очередь нагревается и отдает тепло на газовый баллон.

Представитель ГСЧС отметил, что в результате нагревания газовый баллон может взорваться. По его словам, спасатели фиксировали достаточно сильные разрушения квартиры и травмирование людей в результате взрыва газового баллона.

Поэтому Александр Хорунжий советует выбирать качественные горелки и проверять их сертификаты. Нужно, чтобы газовый баллон был защищен и находился как можно дальше от площади нагреваемой горелкой поверхности.

Он добавил, что взрывы горелок часто происходят от подтекания газового баллона или от воздействия на него как раз температуры нагреваемого объекта.



Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 канала

Что известно об угрозе блэкаута

Украинские официальные лица и военные предупреждают, что зимой Россия может прибегнуть к ударам по энергетической инфраструктуре Украины, как в прошлом году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ждет самая тяжелая зима в истории.

Министр энергетики Герман Галущенко недавно высказал мнение, что Россия ожидает морозов, чтобы начать кампанию ударов по энергетике Украины

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, что у России есть примерно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Среди них:

165 "Калибров";

160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55;

290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К";

80 "Кинжалов";

150 ракет Х-22/Х-32.

Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя, к чему украинцам готовиться зимой, сказал, что "к тому, что было в прошлом году".

В прошлом году Россия несколько месяцев атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, но так и не достигла своих целей.