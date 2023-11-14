Пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу дав практичні поради, як безпечно використовувати газовий пальник у домашніх умовах, пише 24 Канал.

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Як потрібно обирати газовий пальник

Передусім він наголосив, що потрібно обирати такий газовий пальник, де контакт до того приладу, який нагрівається, не був мінімальним. Хорунжий пояснив, який є ризик, якщо контакт мінімальний.

Як приклад він навів нагрівання пательні за допомогою пальника. Коли нагрівається туристичний пальник, то тепло від нього іде до пательні. Пательня своєю чергою нагрівається і віддає тепло на газовий балон.

Представник ДСНС зазначив, що внаслідок нагрівання газовий балон може вибухнути. За його словами, рятувальники фіксували достатньо сильні руйнування квартири й травмування людей унаслідок вибуху газового балона.

Тому Олександр Хорунжий радить обирати якісні пальники та перевіряти їх сертифікати. Потрібно, щоб газовий балон був захищений і знаходився якомога далі від площі поверхні, яка нагрівається пальником.

Він додав, що вибухи пальників часто стаються від підтікання газового балона або від дії на нього якраз температури того об'єкту, який нагрівається.



Як підготуватись до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про загрозу блекауту

Українські офіційні особи та військові попереджають, що взимку Росія може вдатися до ударів по енергетичній інфраструктурі України, як торік. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україну чекає найважча зима в історії.

Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно висловив думку, що Росія очікує морозів, щоб почати кампанію ударів по енергетиці України.

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що Росія має приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Серед них:

165 "Калібрів";

160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55;

290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К";

80 "Кинджалів";

150 ракет Х-22 / Х-32.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи, до чого українцям готуватись взимку, сказав, що "до того, що було минулого року".

Як відомо, торік Росія кілька місяців атакувала енергетичну інфраструктуру України, але так і не досягла своїх цілей.