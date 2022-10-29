Запад предупредил Россию о последствиях ядерного удара на языке Путина, – Кулеба

Запад серьезно относится к угрозам Путина применить ядерное оружие. Поэтому из абстрактных намеков западный мир начал отвечать диктатору на том языке, на котором он понимает.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в ответ на ядерные угрозы Путина Запад перешел от абстрактных предупреждений к описанию конкретных последствий.

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Как запад изменил риторику предупреждений к России

Он вспомнил, что еще до начала полномасштабного вторжения Украина указывала международным партнерам на то, что их предупреждения России слишком абстрактны. Министр отметил, что Путин воспринимал это только как приглашение, потому что диктатор понимает только язык силы.

И когда Россия вбросила дезинформацию о "грязной бомбе", произошло очень много разговоров у президента и меня с международными партнерами. И очень важно, что партнеры говорили: мы уведомили Российскую Федерацию, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин,

– рассказал Дмитрий Кулеба.

Поэтому, по словам Кулебы, от абстрактных угроз Запад перешел к конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы предотвратить их влияние. Он рассказал, что это изменение подхода стало важным в контексте ядерного сдерживания.

Это свидетельствует о том, что Запад очень серьезно воспринимает эту угрозу. Вместе с тем, Россия продолжает нагнетать, они начали ядерные учения "Гром", но сейчас ситуация принципиально иная. У нас нет оснований говорить, что Россия прямо сейчас готовится нанести ядерный удар. Но они, безусловно, нагнетают эту тему, раскручивают определенную логику событий.

– сказал министр.

Европа хочет нарастить ядерный потенциал

США вскоре разместят новые ядерные бомбы в Европе из-за угрозы России. Размещение модернизированной гравитационной бомбы B61-12 было запланировано на весну 2023 года, но из-за агрессивной политики Кремля ее разместят уже в декабре этого года.

Тем временем Польша хочет получить ядерное оружие. В офисе Анджея Дуды очень заинтересованы в развертывании сил НАТО в Польше и в участии в программе Nuclear Sharing, которая является частью политики ядерного сдерживания Североатлантического союза.

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