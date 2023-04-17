The Washington Post со ссылкой на "слитые данные" Пентагона написал, что Китай согласился оказать летальную помощь России. Истинность информации прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, украинская сторона пока не видит признаков наличия на фронте оружия, производимого в Китае. Он напомнил, какой информационный шум был тогда, когда Россия начала использовать иранские дроны-камикадзе.

Если бы оно здесь появилось, вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, а даже данные тех стран, компоненты которых были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим,

– отметил секретарь СНБО.

"Позиция Китая – нейтральная"

Данилов также подчеркнул, если китайское оружие все же будет на вооружении у российских оккупантов, Украина сразу проинформирует об этом мировое сообщество.

Исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим, для чего он должен поставлять сейчас оружие России. Позиция Китая нейтральна – они не поддерживают ни одну, ни другую сторону.

– добавил Данилов.

Секретарь также отметил, что впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство войны в Украине с предложением 12 пунктов по ее завершению.

"Они это называют несколько по-другому. И это первый вопрос, почему мы не можем это окончательно принимать. Там есть вещи, которые можем принимать, когда речь идет о территориальной целостности, об ООН. Это, конечно, полезно для нас. Но есть пункты, которые достаточно сомнительны", – отметил Данилов.

Справка. Официальный Пекин все еще не называет начатую Россией агрессию против Украины войной, там упорно говорят о "конфликте". Кроме того, предложенный Китаем "мирный план" содержит противоречивые пункты, требующие прекращения огня, хотя и отмечают важность уважения к территориальной целостности и суверенности территорий.

Как на обвинение реагирует Китай

В Пекине осудили обвинения США в попытках поставлять России летальное оружие. Более того, там отметили, что Вашингтон сам вливает огромное количество вооружения в войну.

Однако забыли о принципиальной разнице: Украина получает ее для защиты, а вот Россия – для нападения и уничтожения мирного населения.