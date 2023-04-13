Несмотря на лживость приведенных в "отчете" данных, издание проанализировало находившуюся в нем информацию.

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Так, согласно "слитому документу", война, скорее всего, не закончится скоро, а будет затяжной. В анализе делают вывод, что даже если Украина вернет себе "значительные" территории и нанесет "неустойчивые потери российским войскам", что, по мнению американской разведки, является маловероятным результатом, достижения страны не приведут к мирным переговорам.

Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года во всех рассмотренных сценариях,

– говорится в документе.

Кроме того, авторы статьи пишут, что война между Украиной и Россией не закончится до 2024 года. Более того, ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Эта информация безосновательна и маловероятна, ведь немало реальных аналитиков и даже министр обороны Украины говорят о том, что ситуация как на фронте, так и в России резко изменится с началом украинского контрнаступления.

Что в "отчете" говорится о потерях сторон

Как пишет издание Reuters, Россия, согласно оценке, собранной Разведывательным управлением Министерства обороны США, понесла 189 500 – 223 000 общих потерь, среди которых:

35 500 – 43 000 убитыми,

154 000 – 180 000 раненых.

В то же время Украина якобы понесла 124 500 – 131 000 общих потерь, в частности:

15 500 – 17 500 убитыми,

109 000 – 113 500 ранеными.

Заметим, Генштаб ВСУ приводит другие данные по потере врага. По состоянию на 13 апреля, Вооруженные Силы ликвидировали уже 180 590 окупантов. Речь идет именно об убитых, а не раненых захватчиках.

Добавим, что украинские власти знают о своих потерях, но не будут сообщать о них до завершения войны. Однако еще в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что потери врага в несколько раз превышают потери украинской армии.

Зеленский отметил, что не может назвать точные цифры, однако есть "очень существенная разница". Президент добавил, что Россия использует своих солдат как "пушечное мясо", поэтому у нее и есть значительные потери.

Что известно о "сливе" данных о контрнаступлении ВСУ: главное

На днях американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что в сеть попали военные документы НАТО и США. В них вроде бы есть "данные" о контрнаступлении ВСУ. Большинство информации, приведенной в этих "документах", является откровенным вымыслом.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый также подчеркнул, что есть некоторые детали, свидетельствующие о том, что это фейк от российской пропаганды. По его словам, документы о якобы "слитом плане контрнаступления" имеют данные, которые не совпадают с реальностью.

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