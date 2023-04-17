The Washington Post з посиланням на "злиті дані" Пентагону написав, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії. Правдивість інформації прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

Дивіться також Перемоги не буде ні у 2024-му, ні потім: у WP проаналізували "злив" зрадофільських "документів"

За його словами, українська сторона поки не бачить ознак наявності на фронті зброї, виробленої в Китаї. Він пригадав, який інформаційний шум був тоді, коли Росія почала використовувати іранські дрони-камікадзе.

Якби вона тут з'явилася, ви пам'ятаєте, коли з'явилися іранські ударні безпілотники, ми одразу про це зробили заяву. Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це треба обов'язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо,

– зазначив секретар РНБО.

"Позиція Китаю – нейтральна"

Данілов також наголосив, якщо китайська зброя все ж буде на озброєнні в російських окупантів, Україна одразу проінформує про це світову спільноту.

Виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо, для чого він має зараз постачати зброю Росії. Позиція Китаю нейтральна – вони не підтримують не одну, ні іншу сторону,

– додав Данілов.

Секретар також зауважив, що вперше китайська дипломатія вийшла у публічний простір щодо війни в Україні з пропозицією 12 пунктів щодо її завершення.

"Вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо це остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, для нас корисно. Але є пункти, які є доволі сумнівними", – зазначив Данілов.

Довідка. Офіційний Пекін все ще не називає розпочату Росією агресію проти України війною, там вперто говорять про "конфлікт". Крім того, запропонований Китаєм "мирний план" містить суперечливі пункти, які вимагають припинення вогню, хоч і наголошують на важливості поваги до територіальної цілісності та суверенності територій.

Як на звинувачення реагує Китай

У Пекіні засудили звинувачення США у спробах постачати Росії летальну зброю. Ба більше, там наголосили на тому, що Вашингтон сам вливає величезну кількість озброєння у війну.

Однак, забули про принципову різницю: Україна отримує її для захисту, а от Росія – для нападу та знищення мирного населення.