Использует самые смертельные вещества, – Репич о возможной химической атаке России

Химические атаки действительно очень опасные, ведь это оружие массового поражения. Россия намерена использовать самые смертельные вещества.

Эти ядовитые вещества не обладают спецэффектами, поэтому их трудно распознать. Об этом в эфире 24 канала рассказал кандидат химических наук Глеб Репич.

Важно Появляется все больше подтверждений намерений РФ применить отравляющие вещества против Украины

Наибольшая проблема – распознать химатаку

По его словам, существует ряд видов химического оружия. "Если Россия сейчас применит химическое оружие, это будут нервно-паралитические вещества, то есть самые смертельные боевые вещества, которые существуют", – подчеркнул эксперт.

Самая большая проблема химической атаки – распознать ее, ведь нет спецэффектов,

– объяснил химик.

Современные ядовитые вещества, такие как зарин и его аналоги, по своему агрегатному состоянию летучие жидкости.

Ядовитые вещества убивают двумя путями

Репич отметил, когда падают боеприпасы, они разбрызгивают жидкости, которые начинают испаряться и отравлять атмосферу. Убивают двумя путями:

при попадании непосредственно на кожу;

при вдыхании тех испарений, которые образовались после разбрызгивания этого вещества.

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