Ці отруйні речовини не мають спецефектів, тому їх важко розпізнати. Про це в ефірі 24 каналу розповів кандидат хімічних наук Гліб Репіч.

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Найбільша проблема – розпізнати хіматаку

За його словами, існує низка видів хімічної зброї. "Якщо Росія зараз застосує хімічну зброю, це будуть нервово-паралітичні речовини, тобто найсмертельніші бойові речовини, які існують", – наголосив експерт.

Найбільша проблема хімічної атаки – розпізнати її, адже немає спецефектів,

– пояснив хімік.

Сучасні отруйні речовини, такі як зарин і його аналоги, за своїм агрегатним станом – леткі рідини.

Отруйні речовини вбивають двома шляхами

Репіч зауважив, коли боєприпаси падають, вони розбризкують рідини, які починають випаровуватися і отруювати атмосферу. Вбивають двома шляхами:

під час потрапляння безпосередньо на шкіру;

під час вдихання тих випарів, які утворилися після розбризкування цієї речовини.

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