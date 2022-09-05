Используют части, которые можно купить абстрактно на Aliexpress, – Катков о российских ракетах

На россиян все больше начинают давить санкции, особенно на оружейный сегмент. Волонтерское сообщество, которое анализирует вражеское оружие на предмет западных деталей, предположило, что оккупанты изготавливают ракеты из бытовых микросхем.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Он также отметил, что россияне в своих ракетах типа Х-101 и в "Калибрах" используют унифицированные платы.

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"Но они это делали с 2014 года, уже находясь под санкциями. Однако стоит отметить, что это не те компоненты, которые предназначены для военной техники", – говорит Катков.

В то же время, россияне активно использовали компоненты бытового характера – те, которые, абстрактно, можно приобрести на Aliexpress. Так что оккупанты сконструировали такие системы наведения из бытовых материалов,

– отмечает специалист.

По словам Олега Каткова, также следует добавить, что для производства россияне используют незначительную часть поставщиков и производителей. "Это позитив, ведь можно ввести санкции на этих производителей", – добавляет эксперт.

Но в то же время есть и негатив, говорит Катков, ведь если они с 2014 года производят оружие из бытовых микросхем, то они могут обратиться и к другим поставщикам.

Как и из каких деталей россияне производят оружие: смотрите видео

Что у врага с оружием

Федор Вениславский подчеркнул, что не был бы оптимистом по вопросам, связанным с дефицитом боеприпасов у врага. Он отметил, что российские военные действительно потратили большое количество своих "хваленных" высокоточных ракет. Причем на некоторых позициях осталось менее 30%.

Такое количество – неприкосновенный запас любой армии мира. Его хранят, чтобы обезопасить себя от потенциальных угроз.

Но следует также понимать, что в россии осталось очень много боеприпасов советского образца. Вениславский, ссылаясь на ГУР и другие разведывательные ведомства, заметил, что их везут с Дальнего Востока, Урала, Приморского края.