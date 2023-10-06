Используют сложную траекторию с изменением маршрута: детали ночной атаки "Шахидами"

Российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе в ночь на 6 октября. Враг намеренно запускает такое большое количество "Шахедов" в пределах одного обстрела.

Цель российских захватчиков в эфире телемарафона очертила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, захватчики стремятся запутать и истощить ПВО.

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"Шахеды" запускают по сложным маршрутам

Спикер подчеркнула, что "мы не склонны недооценивать врага". По ее словам, каждая атака – испытание на прочность. Наталья Гуменюк добавила, что обстрел достаточно мощный, ведь враг пытается прежде всего истощать систему ПВО. Местами, где это удается, оккупанты попадают.

Наталья Гуменюк отметила, что этой ночью снова была достаточно массированная атака. Враг направлял дроны с полуострова Крым. Причем разными группами, в разных направлениях, а также с разной интенсивностью.

Была вновь использована очень сложная траектория полета с изменением маршрута. Очевидно, что враг пытается запутать и истощить системы ПВО,

– подчеркнула она.

На разных направлениях – разные угрозы

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что атака этой ночью мало чем отличалась от предыдущей. Враг снова запустил несколько десятков "Шахедов", для сбивания которых привлекли все возможные средства. Этой ночью сбили 25 дронов из 33, а в прошлом – 24 из 29.

На этом также сделала упор Наталья Гуменюк. Она отметила, что враг применяет разного рода вооружение для атаки на разных направлениях.

К примеру, правобережная Херсонщина страдает от управляемых авиабомб. Ими оккупанты атакуют прифронтовые территории. По сути, враги используют авиацию так, чтобы их самолеты не попадали в зону поражения ПВО.

Представитель ОК "Юг" подчеркивает, что УАБами россияне разрушают социальную, бытово-жилищную инфраструктуру, а также сельско-хозяйственные угодья.

Тактика террора выжженной земли – то, что использует враг,

– подчеркивает она.

Вернемся напоследок к сбитым "Шахедам". 25 дронов-камикадзе были уничтожены в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.