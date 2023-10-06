Мету російських загарбників в ефірі телемарафону окреслила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, загарбники прагнуть заплутати та виснажити ППО.

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"Шахеди" запускають складними маршрутами

Речниця підкреслила, що "ми не схильні недооцінювати ворога". За її словами, кожна атака – випробування на міцність. Наталія Гуменюк додала, що обстріл досить потужний, адже ворог намагається передовсім виснажувати систему ППО. Місцями, де це вдається, окупанти влучають.

Наталія Гуменюк зауважила, що цієї ночі знову була досить масована атака. Ворог спрямовував дрони з півострова Крим. Причому різними групами, в різних напрямках, а також з різною інтенсивністю.

Була знову використана дуже складна траєкторія польоту, зі зміною маршруту. Очевидним є те, що ворог намагається заплутати та виснажити системи ППО,

– підкреслила вона.

Звернімо увагу! В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що атака цієї ночі мало чим відрізнялася від попередньої. Ворог знову запустив кілька десятків "Шахедів", на збиття яких залучили всі можливі засоби. Цієї ночі збили 25 дронів з 33, а минулої – 24 з 29.

На різних напрямках – різні загрози

На цьому також зробила акцент Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що ворог застосовує різного роду озброєння для атаки на різних напрямках.

До прикладу, правобережна Херсонщина потерпає від керованих авіабомб. Ними окупанти атакують прифронтові території. Власне, вороги використовують авіацію так, щоб їхні літаки не потрапляли у зону ураження ППО.

Речниця ОК "Південь" підкреслює, що КАБами росіяни руйнують соціальну, побутово-житлову інфраструктуру, а також сільсько-господарські угіддя.

Тактика терору випаленої землі – те, що використовує ворог,

– наголошує вона.

Повернімося наостанок до збитих "Шахедів". 25 дронів-камікадзе знищили у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.