Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал в телеграме видео стрельбы на море.

К теме Россияне снова обстреляли Николаев: загорелись 3 вагона

Несколько часов назад испортили мне всю рыбалку,

– написал Ким.

Детали о стрельбе чиновник пока не обнародовал.

Обстрел Николаева

Вечером 2 мая под огонь оккупантов попал Корабельный район Николаева. Мэр города Александр Сенкевич отмечал, что в результате обстрела загорелись 3 металлических бытовых вагончика. Однако через полчаса спасателям удалось потушить пожар. К счастью, жертв и пострадавших не было.

Напомним, что воздушную тревогу в Николаевской области объявили около 17.20. Затем последовало несколько отбоев и повторных сирен. Ким предупреждал, что "летят еще". В последний раз отбой тревоги был около 21:40.

Предварительные обстрелы

Ночью против 1 мая российские оккупанты обстреляли окрестности города Николаева запретным оружием. Речь идет о кассетных боеприпасах из реактивной системы залпового огня "Ураган". Они разрывались во дворах мирных жителей.

Пострадавших не было. Однако власти просят жителей ни в коем случае не приближаться и не касаться подозрительных или неизвестных предметов.

Ракетный удар по Одессе

Вечером 2 мая оккупанты ударили по Одессе. Около 18:30 в городе объявили воздушную тревогу и призывали спрятаться в укрытие. Потом люди услышали громкие звуки взрывов. Уже в 19:00 власти объявили отбой.

Ракеты прилетели в объекты городской инфраструктуры. В частности, повредили одно из религиозных сооружений. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что это церковь Московского патриархата. В здании снесло крышу.

Ударили также по общежитию. В результате удара погиб 15-летний подросток, еще одна несовершеннолетняя девушка пострадала и сейчас находится в больнице. Еще с тремя людьми работают психологи.

Заметим, что власти настоятельно рекомендуют людям не игнорировать сигналы воздушной тревоги. ПВО работает, но пренебрегать своей жизнью и здоровьем нельзя.

Важно – На "Азовстали" пожар после атаки оккупантов: