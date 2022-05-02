Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував в телеграмі відео стрілянини на морі.

До теми Росіяни знову обстріляли Миколаїв: загорілися 3 вагони

Кілька годин тому зіпсували мені всю риболовлю,

– написав Кім.

Деталей про стрілянину чиновник поки не оприлюднив.

Обстріл Миколаєва

Ввечері 2 травня під вогонь окупантів потрапив Корабельний район Миколаєва. Мер міста Олександр Сєнкевич зазначав, що внаслідок обстрілу загорілись 3 металеві побутові вагончики. Однак за пів години рятувальникам вдалось загасити пожежу. На щастя, жертв та постраждалих не було.

Нагадаємо, що повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили близько 17:20. Потім було кілька відбоїв та повторних сирен. Кім попереджав, що "летять ще". Востаннє відбій тривоги був близько 21:40.

Попередні обстріли

Вночі проти 1 травня російські окупанти обстріляли околиці міста Миколаєва забороненою зброєю. Мовиться про касетні боєприпаси з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Вони розривались у подвір'ях мирних жителів.

Постраждалих не було. Проте влада просить мешканців в жодному разі не наближатись та не торкатись підозрілих чи невідомих предметів.

Ракетний удар по Одесі

Ввечері 2 травня окупанти вдарили по Одесі. Близько 18:30 в місті оголосили повітряну тривогу й містян закликали сховатися в укриття. Потім люди почули гучні звуки вибухів. Вже о 19:00 влада оголосила відбій.

Ракети прилетіли в об'єкти міської інфраструктури. Зокрема, пошкодили одну з релігійних споруд. Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що це церква Московського патріархату. У будівлі знесло дах.

Вдарили також по гуртожитку. Унаслідок удару загинув 15-річний підліток, ще одна неповнолітня дівчина постраждала і зараз перебуває у лікарні. Ще з трьома людьми працюють психологи.

Зауважимо, що влада наполегливо рекомендує людям не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. ППО працює, але нехтувати своїм життям і здоров'ям не можна.

Важливо – На "Азовсталі" пожежа після атаки окупантів: